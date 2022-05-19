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MLB／提供毒品給隊友 哈維禁賽60場

體育新聞組／綜合報導
「黑暗騎士」哈維因散播毒品遭聯盟近賽60場。（美聯社）
「黑暗騎士」哈維因散播毒品遭聯盟近賽60場。（美聯社）

「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）因坦承提供古柯鹼給驟逝的天使隊友史凱格斯（Tyler Skaggs）使用，違反大聯盟的藥物管制計畫，遭到禁賽60場。

前天使隊投手史凱格斯因用藥過量導致死亡，而哈維獲得檢方給予豁免、在擔任此案件的檢方證人時，承認他從天使公關主任凱伊（Eric Kay）曾獲得藥物，並經常與史凱格勒交換食用，導致史凱格勒於2019年因與酒精混合使用，昏迷時不慎被自己嘔吐物阻塞呼吸道，窒息致死。

根據「紐約時報」報導，檢察官認為史凱格斯的死因主要是凱伊提供的吩坦尼（Fentanyl），而不是哈維給的鎮痛劑（Percocets），他之前也在法庭上表示，對沒有提醒史凱格斯混用羥考酮與酒精的危險性而感到遺憾。

哈維雖成為案件證人獲得法庭上的豁免權，但因散播毒品違反大聯盟藥物管制進化，仍須接受聯盟禁賽60場處份。現年33歲的哈維本季以小聯盟約加續留金鶯，經協商後禁賽回溯至4月29日開始計算，且可將小聯盟比賽併入禁賽場次。

金鶯總管艾利亞斯（Mike Elias）隨後也發表聲明，完全支持聯盟的決定，並強調會全力支持哈維，「我們很高興哈維對自己坦承，希望他跨過這一關後能繼續為球隊效力。」

擁有「黑暗騎士」之稱的哈維，曾是大都會王牌希望，但近年來因傷勢與場外失序行為成為聯盟浪人，去年在重建的金鶯獲得近3年來最多的出賽機會，只是表現仍不理想，主投127.2局防禦率高達6.27。

天使 大都會 紐約時報

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