MLB／防禦率1.35 柯特斯成洋基新王牌

洋基左投柯特斯演出8局飆7K失1分的優質先發，防禦率降至1.35，目前暫居美聯防禦率王。（美聯社）

洋基 15日作客白襪系列賽的最後一役，靠著左投柯特斯（Nestor Cortes）演出8局飆7K失1分的優質先發，助球隊終場以5：1擊敗白襪，四連戰取得3勝1負的佳績，而此役過後柯特斯的防禦率降至1.35，目前暫居美聯防禦率王。

本場比賽兩隊先發投手均表現優異，面對長程火力兇猛的洋基鑽石打線，白襪強投寇佩克（Michael Kopech）展現出壓制力，先發6局僅被擊出1安打，但在2局上控球失準，滿壘投出2次四壞外加暴投，讓洋基兵不血刃得到3分，9局上條紋軍再靠賈羅（Joey Gallo）2分砲，最終以4分差擊敗白襪。

寇佩克不但本季首勝未開張，在隊友打線不給力下還承擔首敗，但他的防禦率只有1.54，目前在大聯盟排名第5、美聯位居第2，僅次於今日對手柯特斯。

柯特斯本季被認為展現出洋基新王牌的架式，主投8局用99球、被敲3安包括1支陽春砲、失1分責失、飆出7次三振，優異的表現完全封鎖白襪打線，最終也順利拿下本季第2勝，賽後防禦率降至1.35登上美聯防禦率王，目前全聯盟僅落後馬林魚羅培茲(Pablo Lopez)的1.05。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後盛讚柯特斯的好表現，「他的投球非常犀利，這樣的好表現從去年延續到這季，他一直給予球隊貢獻。」洋基獲勝後戰績來到25勝9敗，目前領先全大聯盟，也是唯一一支勝率在7成以上的球隊。