我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

MLB／防禦率1.35 柯特斯成洋基新王牌

體育新聞／綜合報導
洋基左投柯特斯演出8局飆7K失1分的優質先發，防禦率降至1.35，目前暫居美聯防禦率王。（美聯社）
洋基左投柯特斯演出8局飆7K失1分的優質先發，防禦率降至1.35，目前暫居美聯防禦率王。（美聯社）

洋基15日作客白襪系列賽的最後一役，靠著左投柯特斯（Nestor Cortes）演出8局飆7K失1分的優質先發，助球隊終場以5：1擊敗白襪，四連戰取得3勝1負的佳績，而此役過後柯特斯的防禦率降至1.35，目前暫居美聯防禦率王。

本場比賽兩隊先發投手均表現優異，面對長程火力兇猛的洋基鑽石打線，白襪強投寇佩克（Michael Kopech）展現出壓制力，先發6局僅被擊出1安打，但在2局上控球失準，滿壘投出2次四壞外加暴投，讓洋基兵不血刃得到3分，9局上條紋軍再靠賈羅（Joey Gallo）2分砲，最終以4分差擊敗白襪。

寇佩克不但本季首勝未開張，在隊友打線不給力下還承擔首敗，但他的防禦率只有1.54，目前在大聯盟排名第5、美聯位居第2，僅次於今日對手柯特斯。

柯特斯本季被認為展現出洋基新王牌的架式，主投8局用99球、被敲3安包括1支陽春砲、失1分責失、飆出7次三振，優異的表現完全封鎖白襪打線，最終也順利拿下本季第2勝，賽後防禦率降至1.35登上美聯防禦率王，目前全聯盟僅落後馬林魚羅培茲(Pablo Lopez)的1.05。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後盛讚柯特斯的好表現，「他的投球非常犀利，這樣的好表現從去年延續到這季，他一直給予球隊貢獻。」洋基獲勝後戰績來到25勝9敗，目前領先全大聯盟，也是唯一一支勝率在7成以上的球隊。

洋基

上一則

場邊人語／丟盔棄甲 就此暑假

下一則

NFL專欄／獵鷹新秀 線衛斜槓四分衛

延伸閱讀

MLB／雙腿之間也揮？費城人外野手離譜出棒驚呆各界

MLB／雙腿之間也揮？費城人外野手離譜出棒驚呆各界
MLB／大谷翔平百轟達陣 日籍第3人

MLB／大谷翔平百轟達陣 日籍第3人
MLB／哈波對道奇連3戰開轟 烏力亞斯變全壘打製造機

MLB／哈波對道奇連3戰開轟 烏力亞斯變全壘打製造機
MLB／賈吉、史坦頓開轟…開季32場24勝 洋基前4次都奪冠

MLB／賈吉、史坦頓開轟…開季32場24勝 洋基前4次都奪冠

熱門新聞

現年55歲的拳王泰森」上月在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。。(路透)

拳王泰森飛機上忍無可忍 暴打揍到見血 檢方不起訴

2022-05-11 19:34
柯瑞此戰攻下29分，關鍵三分砲火澆熄灰熊反攻氣勢，，搭配湯普森的30分，浪花兄弟率勇士重返西區冠軍賽。Getty Images

1張圖／NBA勇士闖西冠 綠衫軍逼公鹿搶7

2022-05-14 08:33
柯瑞直言過去兩年沒有季後賽可打真的太過煎熬。（歐新社）

NBA／勇士過去2年沒打季後賽 柯瑞坦言：太煎熬了

2022-05-14 08:55
勇士以110：96淘汰灰熊。（美聯社）

NBA／柯瑞關鍵三分 勇士淘汰灰熊闖西區冠軍戰

2022-05-14 00:59
網壇銀色夫妻檔史維托莉娜(左)和法國「跳跳人」孟非斯(右) 透過社群公布將在10月迎接寶貝女兒。(取自推特)

網壇銀色夫妻檔 宣布10月迎接女兒誕生

2022-05-15 14:56
唐西奇上半場就拿到27分，一人得分等於太陽全隊，這是近25年來季後賽首度出現這種情況。 美聯社

NBA／獨行俠三槍齊發「屠殺」太陽 搶7狂勝33分闖西冠

2022-05-15 22:38

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次