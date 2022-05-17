我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

MLB／22年頭一遭 42歲普荷斯「二刀流」圓夢

體育新聞組／綜合報導
紅雀隊普荷斯完成投球夢，解決最後一名打者時露出笑容。（路透）
紅雀隊普荷斯完成投球夢，解決最後一名打者時露出笑容。（路透）

打滾大聯盟22年，紅雀隊42歲老將普荷斯（Albert Pujols）還有未竟之志，15日在大幅領先的比賽請纓上場投球，寫下生涯初體驗，挨了2轟也心滿意足，他笑說：「美夢成真」；這一登板，讓他成為史上第2位生涯握有600轟且曾擔任投手的選手，前一人為貝比魯斯（Babe Ruth）。

紅雀15：6打爆巨人隊，巨人在7局就已換上野手消化局數，紅雀則在第9局也想找個野手來投，避免再消耗牛棚。

普荷斯笑說：「他們當時在找個人投球，我就說我來呀。這對我來說是美夢成真，現在我能說我有在大聯盟投過球，真的太好玩了。好玩的不是我挨了兩轟，而是和球迷一起樂在其中，我相信那些打我安打的選手也會覺得滿有意思的。」

普荷斯的投球處女秀從保送開始，一出局後隆戈利亞（Evan Longoria）敲出安打，生涯有幸從準名人堂強棒手中敲出安打，他還作勢要拿回安打球留念；兩出局後，普荷斯連挨兩轟，此役最快球速69.6哩。

對手巨人菜鳥左外野手岡薩雷茲（Luis Gonzalez）也同場「二刀流」，還從普荷斯的手中轟出3分砲，他說：「真是瘋狂的一晚」。他投1.1局未失分，面對6名打者只被揮出1支安打，生涯3年首次投球留下完美紀錄。

普荷斯投1局失4分，生涯防禦率36，26歲「三年級生」岡薩雷茲用23球完成1.1局任務，防禦率是0，巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）認為紅雀球迷看得很開心，大家高興就好。

上一則

NBA／苦戰7場…數據亮眼仍輸 字母哥坦言身心俱疲

下一則

NBA／35分10籃板…搶7殺手級演出 唐西奇歸功團隊

延伸閱讀

MLB／哈波對道奇連3戰開轟 烏力亞斯變全壘打製造機

MLB／哈波對道奇連3戰開轟 烏力亞斯變全壘打製造機
MLB／鋒頭壓過大谷 天使新星投出無安打比賽

MLB／鋒頭壓過大谷 天使新星投出無安打比賽
MLB／600二壘打出爐 卡布雷拉：媽媽激的

MLB／600二壘打出爐 卡布雷拉：媽媽激的
MLB／史上第7快 洋基史丹頓350轟出爐

MLB／史上第7快 洋基史丹頓350轟出爐

熱門新聞

現年55歲的拳王泰森」上月在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。。(路透)

拳王泰森飛機上忍無可忍 暴打揍到見血 檢方不起訴

2022-05-11 19:34
柯瑞此戰攻下29分，關鍵三分砲火澆熄灰熊反攻氣勢，，搭配湯普森的30分，浪花兄弟率勇士重返西區冠軍賽。Getty Images

1張圖／NBA勇士闖西冠 綠衫軍逼公鹿搶7

2022-05-14 08:33
柯瑞直言過去兩年沒有季後賽可打真的太過煎熬。（歐新社）

NBA／勇士過去2年沒打季後賽 柯瑞坦言：太煎熬了

2022-05-14 08:55
勇士以110：96淘汰灰熊。（美聯社）

NBA／柯瑞關鍵三分 勇士淘汰灰熊闖西區冠軍戰

2022-05-14 00:59
網壇銀色夫妻檔史維托莉娜(左)和法國「跳跳人」孟非斯(右) 透過社群公布將在10月迎接寶貝女兒。(取自推特)

網壇銀色夫妻檔 宣布10月迎接女兒誕生

2022-05-15 14:56
唐西奇上半場就拿到27分，一人得分等於太陽全隊，這是近25年來季後賽首度出現這種情況。 美聯社

NBA／獨行俠三槍齊發「屠殺」太陽 搶7狂勝33分闖西冠

2022-05-15 22:38

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次