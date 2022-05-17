MLB／22年頭一遭 42歲普荷斯「二刀流」圓夢

紅雀隊普荷斯完成投球夢，解決最後一名打者時露出笑容。（路透）

打滾大聯盟22年，紅雀隊42歲老將普荷斯（Albert Pujols）還有未竟之志，15日在大幅領先的比賽請纓上場投球，寫下生涯初體驗，挨了2轟也心滿意足，他笑說：「美夢成真」；這一登板，讓他成為史上第2位生涯握有600轟且曾擔任投手的選手，前一人為貝比魯斯（Babe Ruth）。

紅雀15：6打爆巨人隊，巨人在7局就已換上野手消化局數，紅雀則在第9局也想找個野手來投，避免再消耗牛棚。

普荷斯笑說：「他們當時在找個人投球，我就說我來呀。這對我來說是美夢成真，現在我能說我有在大聯盟投過球，真的太好玩了。好玩的不是我挨了兩轟，而是和球迷一起樂在其中，我相信那些打我安打的選手也會覺得滿有意思的。」

普荷斯的投球處女秀從保送開始，一出局後隆戈利亞（Evan Longoria）敲出安打，生涯有幸從準名人堂強棒手中敲出安打，他還作勢要拿回安打球留念；兩出局後，普荷斯連挨兩轟，此役最快球速69.6哩。

對手巨人菜鳥左外野手岡薩雷茲（Luis Gonzalez）也同場「二刀流」，還從普荷斯的手中轟出3分砲，他說：「真是瘋狂的一晚」。他投1.1局未失分，面對6名打者只被揮出1支安打，生涯3年首次投球留下完美紀錄。

普荷斯投1局失4分，生涯防禦率36，26歲「三年級生」岡薩雷茲用23球完成1.1局任務，防禦率是0，巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）認為紅雀球迷看得很開心，大家高興就好。