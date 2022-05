MLB／雙腿之間也揮？費城人外野手離譜出棒驚呆各界

真的是胃口太好!費城 人隊赫雷拉(Odubel Herrera)15日面對從雙腿之間掃過的球,照揮不誤,離譜的本壘板紀律讓外界看傻眼。

費城人15日以4:5輸給道奇 隊之戰,離奇畫面出現在第7局,道奇第4任投手阿爾蒙特(Yency Almonte)面對赫雷拉的打席,球數1好2壞後,下一球是一顆往內角、向下竄去的85哩滑球,最終進壘點在赫雷拉的雙腿之間,而他出棒了。

赫雷拉揮棒後,歪了歪頭,主播、球評的反應都是驚呆,美國媒體形容:「他在這次尷尬的揮空之後感覺迷失了」。赫雷拉本季追打壞球率(chase rate)為48.7%,在至少50打席選手中排名第4慘。

費城人此役以4:3領先進入9局下,迅速取得兩出局後卻迎來戰局生變,貝林格(Cody Bellinger)掃出三壘打、泰勒(Chris Taylor)保送,拉克斯(Gavin Lux)補上帶有2分打點的再見二壘打,彌補了自己在第2局所發生的失誤,成功上演「道歉野球」。

Yency Almonte got Odúbel Herrera to swing at a slider between his legs. pic.twitter.com/7VUmB8JyQr