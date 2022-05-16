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MLB／大谷翔平百轟達陣 日籍第3人

體育新聞組／綜合報導
天使隊大谷翔平打出2分砲，也是大聯盟生涯的百轟。（路透）
天使隊大谷翔平打出2分砲，也是大聯盟生涯的百轟。（路透）

「二刀流」大谷翔平再解鎖一項新成就，14日在雙重賽晚場敲出兩分砲，大聯盟生涯集滿百轟，加入松井秀喜（175）、鈴木一朗（117）的行列，成為日籍球員第3人；打者百轟、投手250次奪三振，則是大聯盟史上第2人，跟進「棒球之神」貝比魯斯的成就。

天使在雙重賽分別以3：4、9：1對運動家隊取得1勝1敗，晚場打爆對手的一戰，大谷在第5局鎖定第1球的伸卡球，揮出兩分砲，這是他的本季第7轟，同時也是他來到大聯盟後的第100轟、日美通算第148轟。

大谷表示，百轟是一個大數字，但這是建構在每年球季的累積上，「可以完成百轟，我也覺得很驕傲，但現在還只是球季剛開始，我會繼續努力，打出更多全壘打。」

大谷以444場出賽（不含純投手出賽場次）集滿百轟，超越松井秀喜的636場，改寫日本選手最速紀錄。大谷對此謙虛回應，松井的打擊型態打擊率更高，一直都是自己看齊的目標，「希望可以成為像他那樣的球員類型，而且打出更多全壘打。」

看著大谷書寫紀錄無限，總教練麥登（Joe Maddon）讚嘆：「這是他每天的日常，我已經不覺得驚訝了。他持續寫下這些紀錄，你會聽到愈來愈多名字、愈來愈多里程碑。」

大谷的百轟組成，有58轟來自主場、42轟來自客場，74轟打右投、26轟打左投，合計有17隊、89名投手當過苦主，其中54發為陽春砲，唯一一發滿貫砲是在第99轟出現，此役的兩分砲則是生涯第24支攻擊第1球的全壘打。

大谷翔平 天使 鈴木一朗

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