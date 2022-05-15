MLB／外傳A-Rod想收購家鄉球隊馬林魚 經紀人出面駁斥

大聯盟退役球星「A-Rod」羅德里奎茲。（美聯社）

前洋基 隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）日前傳出有興趣買下故鄉球隊邁阿密馬林魚，昨（14日）他的經紀人出面否認此事，表示A-Rod會100％專注於籃球方面明尼蘇達灰狼隊和山貓隊的經營。

當地時間週四，《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導：「根據A-Rod的關係人士透露，如果可以的話，這位前重砲手、球評兼企業家和明尼蘇灰狼隊老闆，將有興趣購買他的家鄉球隊邁阿密馬林魚隊。另一位親近A-Rod的人士則說，他的意願高低將取決於球隊的價格。」不過海曼也提到，馬林魚隊現任老闆薛爾曼（Bruce Sherman）目前沒打算出售球隊。

A-Rod的經紀人則發出聲明：「羅德里奎茲100％專注於明尼蘇達森林狼隊和明尼蘇達山貓隊。任何有關他有興趣購買邁阿密馬林魚隊或其他MLB 球隊的報導都是錯誤的。」

其實早在2020年時，A-Rod和前未婚妻珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）就曾打算一起收購大都會 ，不過最後輸給了寇恩（Steve Cohen）。去年（2021年）4月，A-Rod和億萬富翁洛爾（Marc Lore）合作以15億美元收購明尼蘇達灰狼和山貓，終於實現了當球隊老闆的夢想。