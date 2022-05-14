MLB／道奇克蕭又進傷兵名單 教頭相信按經驗不缺席太久

道奇隊克蕭。 美聯社

原排定13日先發的塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）又受傷了，這次是因右側薦髂關節 發炎進入15天傷兵名單，這也是他自2016年後第五度因下背部傷勢無法出賽。

據MLB.com的報導，克蕭在日前進行核磁共振的檢查，雖然結果顯示沒有結構性損傷，他表示「現在感覺不太好，但我希望只需待在15天傷兵名單就好」。他留下的空缺道奇 將小聯盟後援左投克萊文格（G.Clevinger）升上大聯盟填補牛棚戰力，今日先發則改由布勒（Walker Buehle）登板。

儘管克蕭又進傷兵名單，教頭羅伯茲 倒是不太擔心，口徑與這名老將一致，不認為他會缺席太久，「雖然這傷勢之前就有預兆，但他已經接受治療，依據過往經驗，這次缺席應該不會太久。」

34歲的克蕭本季先發5場，投球局數總計30局拿下4勝0敗、防禦率1.80，K/9值高達9.6，僅投出3次保送，並送出32次三振的優異成績，即使球速衰退還是能找到方法壓制打者，繳出聯盟水準以上的成績。不過傷病儼然是克蕭最大敵人，上回單季投超過180局已是2015年，此後幾乎每一年都曾進入傷兵名單，多少也是季前僅與道奇簽下1年1700萬美元合約原因。