我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州韓裔沙龍槍案 警方態度轉彎：恐是仇亞攻擊

水牛城槍案兇手為18歲白人至上者 步槍塗N開頭髒話

MLB／道奇克蕭又進傷兵名單 教頭相信按經驗不缺席太久

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇隊克蕭。 美聯社
道奇隊克蕭。 美聯社

原排定13日先發的塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）又受傷了，這次是因右側薦髂關節發炎進入15天傷兵名單，這也是他自2016年後第五度因下背部傷勢無法出賽。

據MLB.com的報導，克蕭在日前進行核磁共振的檢查，雖然結果顯示沒有結構性損傷，他表示「現在感覺不太好，但我希望只需待在15天傷兵名單就好」。他留下的空缺道奇將小聯盟後援左投克萊文格（G.Clevinger）升上大聯盟填補牛棚戰力，今日先發則改由布勒（Walker Buehle）登板。

儘管克蕭又進傷兵名單，教頭羅伯茲倒是不太擔心，口徑與這名老將一致，不認為他會缺席太久，「雖然這傷勢之前就有預兆，但他已經接受治療，依據過往經驗，這次缺席應該不會太久。」

34歲的克蕭本季先發5場，投球局數總計30局拿下4勝0敗、防禦率1.80，K/9值高達9.6，僅投出3次保送，並送出32次三振的優異成績，即使球速衰退還是能找到方法壓制打者，繳出聯盟水準以上的成績。不過傷病儼然是克蕭最大敵人，上回單季投超過180局已是2015年，此後幾乎每一年都曾進入傷兵名單，多少也是季前僅與道奇簽下1年1700萬美元合約原因。

道奇 羅伯茲 關節

上一則

NBA／末節16分飆倒公鹿字母哥 泰托姆對搶七信心滿滿

下一則

1張圖／NBA勇士闖西冠 綠衫軍逼公鹿搶7

延伸閱讀

MLB／太空人10連勝 期間僅失11分 外加5場完封

MLB／太空人10連勝 期間僅失11分 外加5場完封

MLB／賈納再拒絕勇士邀約 真的只想在洋基終老

MLB／賈納再拒絕勇士邀約 真的只想在洋基終老
MLB／脫離疫情傷兵 張育成重返守護者 板凳待命

MLB／脫離疫情傷兵 張育成重返守護者 板凳待命
MLB／雙城慘敗太空人 野手生涯初登板：我是類大谷

MLB／雙城慘敗太空人 野手生涯初登板：我是類大谷

熱門新聞

現年55歲的拳王泰森」上月在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。。(路透)

拳王泰森飛機上忍無可忍 暴打揍到見血 檢方不起訴

2022-05-11 19:34
柯瑞此戰攻下29分，關鍵三分砲火澆熄灰熊反攻氣勢，，搭配湯普森的30分，浪花兄弟率勇士重返西區冠軍賽。Getty Images

1張圖／NBA勇士闖西冠 綠衫軍逼公鹿搶7

2022-05-14 08:33
勇士以110：96淘汰灰熊。（美聯社）

NBA／柯瑞關鍵三分 勇士淘汰灰熊闖西區冠軍戰

2022-05-14 00:59
柯瑞直言過去兩年沒有季後賽可打真的太過煎熬。（歐新社）

NBA／勇士過去2年沒打季後賽 柯瑞坦言：太煎熬了

2022-05-14 08:55
勇士柯瑞（中）攻30分居首，波爾添27分，湯普森添21分，也是這系列新高。（美聯社）

NBA／水花3兄弟率隊飆142分 勇士轟垮莫蘭特傷退灰熊

2022-05-07 23:43
灰熊沒有莫蘭特下痛宰勇士，最多竟一度領先達55分。圖為勇士柯瑞遭包夾。（美聯社）

NBA／最多領先55分 灰熊續命擊潰勇士 寫多項隊史紀錄

2022-05-12 02:31

超人氣

更多 >
至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕
普亭驚傳罹患血癌 背部開刀後下令出兵烏克蘭

普亭驚傳罹患血癌 背部開刀後下令出兵烏克蘭
「富婆」楊冪穿萬元雨靴踩泥 睡衣造型大露豐胸

「富婆」楊冪穿萬元雨靴踩泥 睡衣造型大露豐胸
居家快篩便利省時 但美專家憂「三大問題」浮現

居家快篩便利省時 但美專家憂「三大問題」浮現
伊能靜兒子再曝女裝造型 嫵媚又勾魂大勝媽咪

伊能靜兒子再曝女裝造型 嫵媚又勾魂大勝媽咪