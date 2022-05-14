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MLB／太空人10連勝 期間僅失11分 外加5場完封

體育新聞組／綜合報導
太空人橫掃雙城也將連勝場次推進到10場。 (美聯社)
太空人橫掃雙城也將連勝場次推進到10場。 (美聯社)

太空人12日雙重戰大獲全勝，先是以11比3拿下因雨中斷的比賽，隨後又以5比0完封，順利橫掃雙城也將連勝場次推進到10場。

影音來源：YouTube

雙重賽的第一場接續此前僅進行三局的比賽，亞土維（Jose Altuve）此役敲轟並外帶三分打點，再加上太空人第6局攻下的6分大局，終場以11比3大勝雙城。第二場則是靠著艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）單場雙響炮，以及賈西亞（Luis Garcia）主投5局挨5安、無失分、飆出9K、2次保送的表現，再送雙城本日第二敗。

三連戰橫掃雙城後，太空人一舉推進雙位數的10連勝，在這段連勝期間，全隊一共僅失11分、防禦率0.90，其中包括5場完封勝，上一支能做到失分如此之少的球隊，已要追溯至1974年的金鶯。

太空人總教練貝克(Dusty Baker)特別點出投手群的優質表現，「通常能有一段連勝，不是打擊狀況很突出，就是投手表現很超群，我認為這段期間投手功不可沒，他們真的投得太好了。」

此外貝克認為艾瓦瑞茲近況火燙也是球隊連勝的功臣之一，他這10場比賽打擊三圍0.294／0.419／0.676，其中包括4發全壘打，本季目前全壘打數來到10支，僅落後聯盟全壘打王洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）1轟。

太空人 洋基 賈西

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