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MLB／賈納再拒絕勇士邀約 真的只想在洋基終老

體育新聞組 / 綜合報導
明星外野手賈納還是在等洋基的合約。（美聯社）
明星外野手賈納還是在等洋基的合約。（美聯社）

38歲的外野手賈納（Brett Gardner）在去年休賽季成為了自由球員，但到目前為止都還未與球隊簽約，繼開季前拒絕藍鳥後，近日又婉拒勇士邀約，就是想當「終生洋基人」。

藍鳥隊在休賽季時曾對賈納提出一份一年600萬美元合約，卻慘遭拒絕，今日據《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）透露，勇士因上屆國聯冠軍賽MVP外野手羅薩里歐（Eddie Rosario）眼睛進行手術，需休養8到12周，因此找上賈納救火，結果一樣吃了閉門羹。

賈納接連拒絕兩支球隊合約，就是只想為洋基打球，事實上他之前就曾透過經紀人對外表示，若洋基不提供合約他也不會考慮其他球隊，將直接選擇退休結束14年生涯。

洋基經理凱許曼（Brian Cashman）曾在春訓中接受訪問表示：「封館結束後，我們確實與賈納有過接觸，不過我們目前專注球隊所擁有的陣容。」去年休賽季時，賈納本有機會繼續待在洋基，不過選擇跳出合約，洋基則支付買斷金，他因此成為自由球員。

由於洋基本季外野群表現亮眼，報導中指出球團認為球隊已無容納賈納空間，雙方合作將正式走到終點，代表這位2009年最後一位奪冠成員離退休之日應該不遠了。

高齡38歲的賈納是在2005年被洋基隊在第三輪選中，在2008年手隊升上大聯盟，而2009年與洋基一起奪得世界大賽冠軍，此後成為球隊不動先發，曾在2015年入選明星賽，2016年首度獲得外野金手套獎，也拿過3屆防守聖經獎(2010, 2011, 2017)。

洋基 勇士 退休

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