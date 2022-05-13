我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

MLB／雙城慘敗太空人 野手生涯初登板：我是類大谷

記者蘇志畬／綜合報導
游擊手高登嘗登上投手丘的初體驗。（路透）
游擊手高登嘗登上投手丘的初體驗。（路透）

雙城隊12日在雙重賽首戰以3：11慘敗給太空人隊，也讓游擊手高登（Nick Gordon）一嘗登上投手丘的初體驗，作為12日雙城隊唯一未失分的投手，他興奮地喊出：「我是類大谷。」

雙城隊被太空人慘電，7局打完已經落後8分，由於一天要打兩場，9局上不想消耗牛棚投手，乾脆派高登上去投球，高登的父親雖然是三屆明星賽後援投手湯姆‧高登（Tom Gordon），但12日是他生涯第一次登板。

結果高登只被敲出1支安打，沒有掉分，面對最後一名打者時還想要投投看老爸教的曲球，但不管高登如何搖頭，捕手就是不配這顆，高登說：「我都準備好了，2好球了耶。」

「我去年就有點嘗試問過能不能上場投球。」高登說：「我感覺我有點像大谷翔平了。」高登也趕快補充：「一點點啦。」

高登在雙重賽首戰並沒有上場打擊或守備，跟大谷同場投打確實還有不小差距，但第二場高登在外野的美技守備也是大谷難以複製，根據數據，那是一個只有35%機會、難度四顆星的接殺。

那是在2局上2出局一、三壘有人，面對亞土維（Jose Altuve）敲出的中右外野方向深遠飛球，高登跑了很長距離後，以撲接方式接殺，避免了可能的2分打點長打，只是雙城隊在雙重賽第二戰還是以0：5輸球。

太空人 大谷翔平

上一則

NBA／巴特勒32分擒76人 熱火進東區冠軍賽

下一則

NBA／巴特勒淘汰好友安比德 連4戰客場破30分

延伸閱讀

MLB／打了10年職棒頭一遭 大谷滿貫砲打爆光芒、百轟M1

MLB／打了10年職棒頭一遭 大谷滿貫砲打爆光芒、百轟M1
黑白集／明年的糧 解得了今年的饑？

黑白集／明年的糧 解得了今年的饑？
藍問陳時中 高登案誰「政治干預商業」

藍問陳時中 高登案誰「政治干預商業」
高登快篩爭議 藍揭「綠金網路」 金主聯結到柯建銘

高登快篩爭議 藍揭「綠金網路」 金主聯結到柯建銘

熱門新聞

現年55歲的拳王泰森」上月在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。。(路透)

拳王泰森飛機上忍無可忍 暴打揍到見血 檢方不起訴

2022-05-11 19:34
勇士柯瑞（中）攻30分居首，波爾添27分，湯普森添21分，也是這系列新高。（美聯社）

NBA／水花3兄弟率隊飆142分 勇士轟垮莫蘭特傷退灰熊

2022-05-07 23:43
灰熊沒有莫蘭特下痛宰勇士，最多竟一度領先達55分。圖為勇士柯瑞遭包夾。（美聯社）

NBA／最多領先55分 灰熊續命擊潰勇士 寫多項隊史紀錄

2022-05-12 02:31
運球出神入化的保羅是球迷心中的「老怪物」。（路透）

NBA／保羅自謙「關公面前耍大刀」引爆運球招式始祖論戰

2022-05-09 08:03
Getty Images

NBA／布朗代理勇士主帥 12連勝中斷 兩戰僅領先灰熊45.7秒

2022-05-12 08:01
哈登（左）打出代表費城的代表作，隊友安比德（右）說「這就是為何他會在這裡」。（路透）

NBA／哈登秀決勝節飆分 安比德：這就是為何我們買他

2022-05-09 07:33

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國
世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊