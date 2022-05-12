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MLB／鋒頭壓過大谷 天使新星投出無安打比賽

體育新聞組／綜合報導
天使新秀德梅斯投出無安打比賽。（路透）
天使新秀德梅斯投出無安打比賽。（路透）

天使隊22歲菜鳥投手德梅斯（Reid Detmers），10日對光芒隊投出生涯首次無安打比賽，而且第11場先發就達陣，大谷翔平敲出兩支安打、楚奧特（Mike Trout）轟出雙響砲都變成配角，大谷挑戰生涯百轟再等等。

德梅斯在前年選秀會獲得天使隊首輪指名，去年升上大聯盟，生涯前10場先發防禦率6.33，最多投到6局，沒想到10日以108球完投9局，只有6局上保送、7局上失誤讓人上壘，投出兩次三振，以12：0拿下勝利。

投出夢想中的無安打比賽，德梅斯坦言幾度記憶模糊，「我甚至不確定這發生過，完全不確定，睡醒可能也忘記有過這場訪問。」

這是天使隊史第12場無安打比賽，上一次是2019年，最近單一投手完成紀錄要追溯到2012年5月3日的威佛（Jered Weaver）；大聯盟今年球季開打後，大都會隊5名投手4月30日對費城人隊投出無安打比賽，德梅斯則獨立完成第2場。

光芒差點敲出安打，7局上菲利普斯（Brett Phillips）敲出強勁滾地球，天使一壘手瓦許（Jared Walsh）沒接牢被記失誤，自認也是如此，「我有聽到球迷在喊，我也認同。」

天使打線也幫了不少忙，前3局就攻下8分，8局下光芒不想燒牛棚，推出外野手菲利普斯投球，天使追加4分，楚奧特敲出單場第2轟，瑞登（Anthony Rendon）更是生涯首度左打敲出兩分砲，光芒推特自嘲：「我們也有二刀流。」

天使 大都會 費城

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