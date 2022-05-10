MLB／大谷翔平敲追平二壘打 自認打擊升溫

大谷翔平自認打擊回溫。（美聯社）

不到最後一個出局數，真的還不到放棄的時候。天使 隊8日2：4的落後，先靠大谷翔平 的兩分打點二壘打續命，再由瑞登（Anthony Rendon）補上再見安打，兩位近況低迷的打者聯手上演逆轉秀，以5：4擊敗國民隊，天使總教練麥登（Joe Maddon）大讚：「男孩們挺過來了。」

大谷此役前4打席沒有安打，只靠1次保送上壘，天使帶著2分落後進入9局下，兩出局後一、三壘有人的局面交到大谷手中，他敲出直擊全壘打牆的二壘打，雖然沒能直接以三分砲和對手說再見，瑞登的安打讓大谷跑回再見分。

關鍵跑壘為天使搶下致勝分，大谷表示：「我只是想著要回到本壘，球一落地，我就知道我可以跑回來。」

天使完成逆轉秀，麥登坦承很不容易，因為國民在整波系列賽的投球表現出色，「我們連碰到球都不容易，更別說要打強勁，但我們卻在最後一刻打出來了。」

瑞登賽前打擊率只有2成02，卻在此役當英雄，他瑞登坦言打擊狀況掙扎，也覺得很失望，但強調想要贏得世界大賽 、成為存活到最後的一隊，不是靠個人可以完成，「這可不像高爾夫，這遠遠超乎個人成就，這是團隊比賽。」

大谷的打擊近況也不佳，連同此役在內已9戰未開轟，30打數只有5安打、打擊率1成67，本季打擊率還在2成35的低檔徘徊，但他自認近幾場狀況已在升溫中，擊球點掌握愈來愈好，開始可以把球打飛、打遠，「所以我覺得再給我幾天，我就可以找回感覺。」