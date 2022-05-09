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MLB／600二壘打出爐 卡布雷拉：媽媽激的

體育新聞組／綜合報導
卡布雷拉敲出生涯第600支二壘打。（美聯社）
卡布雷拉敲出生涯第600支二壘打。（美聯社）

老虎隊傳奇卡布雷拉（Miguel Cabrera）7日繼續推進紀錄，敲出生涯第600支二壘打，成為大聯盟史上第三位「3000安、600二壘打、500轟」俱樂部成員，這一切，要歸功背後有位不斷督促他的母親。

卡布雷拉在3局擊出的二壘打帶回2分打點，雖然老虎仍以2：3輸給太空人隊，不過也讓卡布雷拉加入原本僅有漢克阿倫（Hank Aaron）、普荷斯（Albert Pujols）達成的難得紀錄。

卡布雷拉是在上月成為大聯盟「3000安俱樂部」第33名會員，也終結了一項爭論「誰是卡布雷拉家族最好打者」，跟他競爭的是母親、前委內瑞拉女壘國手托雷斯。

卡布雷拉說：「她總說她能打出比我更多安打。」卡布雷拉的爸爸也證實，「有一次她還跟她兒子說，『如果你想要的話，我可以幫你打擊』。」這個玩笑一直開到去年，卡布雷拉都已在大聯盟拿下過4次打擊王。

不過在卡布雷拉敲出生涯第3000安後，媽媽就住口了，托雷斯說，為了想要刺激卡布雷拉，所以才老是把「我可以打出比你更多安打」掛在嘴邊，「他現在是比我更好的打者，因為你必須非常用心才能敲出3000安，這不容易。」

卡布雷拉也喜歡聽到媽媽這樣說，「她永遠能找到方式激勵我，我打不好時她一定第一個來批評我，只要是有關棒球的事，她都對我很嚴格。」

卡布雷拉日前敲出的3000安雖然是最好的母親節禮物，不過托雷斯只祈求卡布雷拉的健康。

卡布雷拉敲出生涯第600支二壘打。（美聯社）
卡布雷拉敲出生涯第600支二壘打。（美聯社）

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