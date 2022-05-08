MLB／343天以來第1敗 薛則24場先發不敗紀錄終結

大都會隊投手薛則8日先發6局失3分承擔敗投，吞下343天以來的第一敗。（路透）

大都會 隊今天在面對費城 人隊的雙重賽取得1勝1敗，以2：3輸球的一戰，一項偉大紀錄終結，薛則（Max Scherzer）先發6局失3分承擔敗投，吞下343天以來的第一敗，回顧這段不敗之旅，他直呼：「多棒的一段旅程」。

薛則共用101球，投6局被敲10安打，所失3分的前2分來自哈波（Bryce Harper）毒手，首局以陽春砲首開紀錄，第3局的安打再帶有1分打點。薛則投完6局在2：3落後局面退場，大都會並未扳回戰局，薛則本季以4連勝啟航後吞下第1敗。

薛則的前一敗已要追溯到去年5月30日，當時仍身披國民隊球衣，接下來的24場先發不識敗投滋味，並列現代棒球（1900年以來）第6長，史上最長紀錄屬於克萊門斯（Roger Clemens）在1998年6月到1999年6月之間締造的30場。

薛則感謝身後的隊友，「這一定要靠隊友才能辦到，我覺得很酷的是，自己可以參與其中。」

事實上，薛則自身也繳出一紙精彩的成績單，他的這24場先發共橫跨國民、道奇 、大都會3隊，合計取得15勝、防禦率2.55，在141局內賞出183次三振。

薛則自認只是做好份內工作，「你必須上場，給予你的球隊贏球機會，這就是身為先發投手的工作。」

來源：MLB