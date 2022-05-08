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MLB／大谷翔平打回追平分、跑回再見分 預告球棒回溫中

記者陳宛晶／綜合報導
MLB天使隊「二刀流」球星大谷翔平（右）8日跑回再見分，幫助球隊逆轉勝後與隊友瑞登（左）相擁慶祝。（美聯社）
MLB天使隊「二刀流」球星大谷翔平（右）8日跑回再見分，幫助球隊逆轉勝後與隊友瑞登（左）相擁慶祝。（美聯社）

天使隊以2：4進入9局下，兩出局後，兩位「2割男」當英雄，大谷翔平先敲追平二壘打，瑞登（Anthony Rendon）補上再見安打，以5：4擊敗國民隊，總教練麥登（Joe Maddon）大讚：「男孩們挺過來了！」

大谷此役前4打席沒有安打，只靠1次保送上壘，天使以2：4落後進入9局下，兩出局後一、三壘有人的局面交到他的手中，他先以二壘打一棒幫助天使追平，隨後靠著瑞登的安打跑回再見安。

天使完成逆轉秀，麥登賽後指出，國民在整波系列賽的投球表現出色，「我們連碰到球都不容易，更別說要打強勁，但我們卻在最後一刻打出來了。」他也提到，大谷、瑞登的打擊近況都不佳，但一個打了一支直擊全壘打牆的二壘打，一個補上再見安打，他也期望這支安打能幫助瑞登找回信心。

瑞登賽前打擊率只有2成02，卻在此役一棒當英雄，他笑稱：「只要我們可以繼續贏球，我願意繼續當2割男。」

瑞登坦言，自己的打擊狀況掙扎，他也覺得很失望，但他強調想要贏得世界大賽、成為站到最後的一隊，不是靠個人可以完成，「這可不像高爾夫，這遠遠超乎個人成就，這是團隊比賽。」

連同此役在內，大谷近9戰未開轟，30打數只有5安打、打擊率1成67，本季打擊率還在2成35的低檔徘徊，但他自認近幾場打擊狀況已在升溫中，擊球點掌握越來越好，開始可以把球打飛、打遠，「所以我覺得再給我幾天，我就可以找回感覺。」

至於關鍵跑壘為天使搶下再見分，大谷表示：「我只是想著要回到本壘，那球一落地，我就知道我可以跑回來。」

來源：MLB

天使 大谷翔平 世界大賽

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