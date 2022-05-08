MLB／棒子還沒醒…大谷翔平勝利打點 但3打數無安打

大谷翔平自認睡飽了，不過球棒似乎還沒醒，3打數無安打。（美聯社）

經歷橫跨美國的長程飛行，大谷翔平 自認睡飽了，不過球棒似乎還沒醒，登板隔天照樣先發擔任第3棒、指定打擊，結果3打數無安打，不過一顆滾地球推進為球隊打回第1分，天使 隊最終以3：0擊敗國民隊，拿下3連勝。

天使隊5日作客波士頓紅襪隊，6日返回加州 安那罕主場面對國民隊，1局下就有攻勢，瓦德（Taylor Ward）保送、楚奧特（MikeTrout）敲安，攻占一、二壘，隨後又靠暴投推進到二、三壘，而大谷首打席敲出的二壘滾地球帶有1分打點。

大谷接下來在3局下遭到三振，5局下楚奧特的二壘打先為天使隊再添2分，輪到大谷時還是二、三壘有人的好機會，卻獲得故意四壞保送，結果下一棒瑞登（Anthony Rendon）也敲出雙殺打結束攻勢。

8局下的最後打席大谷敲出游擊滾地出局，今天總計3打數無安打，打擊率下降到2成34，但敲回球隊勝利打點，另有1次保送、1次三振。

天使隊靠著3分取得領先，而先發投手狄亞茲（Jhonathan Diaz）投出5局被敲3安無失分表現，與4名後援投手攜手完封國民隊。