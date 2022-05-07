我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

MLB／近25年330次相同局面全輸 大都會完成史詩逆轉

體育新聞組／綜合報導
大都會隊今年真的不一樣，5日以1：7進入第9局，竟演出驚天逆轉，寫下隊史近25年來最大逆轉秀。( 路透)
大都會隊今年真的不一樣，5日以1：7進入第9局，竟演出驚天逆轉，寫下隊史近25年來最大逆轉秀。( 路透)

大都會隊今年真的不一樣，以1：7進入第9局，竟演出驚天逆轉，單局打了11人次、灌進7分，終場以8：7擊敗費城人隊，寫下隊史近25年來最大逆轉秀。

影音來源：YouTube

費城人先由諾伍德（James Norwood）負責第9局，面對5人次被敲4安打，包括林多（Francisco Lindor）的兩分砲；卡內波（Corey Knebel）接手一、三壘有人的局面，續被敲4安，尼莫（Brandon Nimmo）敲出兩分打點追平安打，馬特（Starling Marte）補上超前安打。

大都會前一次在9局克服6分以上的落後，已要追溯到1997年9月13日，面對蒙特婁博覽會9局下追回6分扳平，打到延長11局以9：6贏球；此後的25年間，330度9局落後6分以上，全數輸球，直到此役再演驚天逆轉。

大都會教頭蕭瓦特（Buck Showalter）表示，「我試著不要太飄飄然，因為對手是一支很棒的球隊，我們只是夠幸運，但我們串聯了幾個很棒的打席，這也告訴了眾人，只要還沒到最後一個出局數，我們都還有機會。」

費城人成為這場逆轉秀的苦主，教頭吉拉迪（Joe Girardi）賽後被問到，這是不是他執教生涯最艱難的一場敗仗，他回答：「其中之一，我也遇過許多難熬的季後賽敗仗，但這或許是我來到費城後最挫敗的一戰吧！」

費城 大都會 季後賽

上一則

場邊人語／見二刀流 球迷開心

下一則

NBA／詹姆斯若不提前續約 傳湖人也不會考慮交易

延伸閱讀

MLB／天使還有二刀流！麥登想找投手代打 人已上飛機

MLB／天使還有二刀流！麥登想找投手代打 人已上飛機
MLB／紅雀投捕搭檔202勝 平大聯盟紀錄

MLB／紅雀投捕搭檔202勝 平大聯盟紀錄
MLB／紅人開季3勝22敗「只是」史上第二慘

MLB／紅人開季3勝22敗「只是」史上第二慘
MLB／二刀流聖地 大谷翔平7局11K奪勝 教頭讚異次元

MLB／二刀流聖地 大谷翔平7局11K奪勝 教頭讚異次元

熱門新聞

谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

2022-04-30 08:43
谷愛凌發文稱「謝謝中國」。（取材自微博）

谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了

2022-04-28 19:26
俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。（Getty Images）

切爾西俄老闆被制裁 付不出薪水 保鑣只能自費買衛生紙

2022-05-04 22:05
柯瑞（右）和女兒萊恩擊掌並做出兩人的祕密手勢。（Getty Images）

NBA ／柯瑞場邊慶勝利 與愛女擊掌「扭腰擺臀」跳一段

2022-04-30 21:42
在首輪系列賽中，柯瑞卻罕見出現罰球失準的狀況，連隊友都很訝異。路透

NBA／柯瑞系列賽罰球失準 隊友：從沒見過這種情況

2022-04-29 23:13
格林遭到灰熊提爾曼打中眼睛一度退場。（美聯社）

NBA／傷退被灰熊球迷狂噓 格林怒比中指：他們應得的

2022-05-04 08:53

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增