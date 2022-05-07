MLB／近25年330次相同局面全輸 大都會完成史詩逆轉

大都會隊今年真的不一樣，5日以1：7進入第9局，竟演出驚天逆轉，寫下隊史近25年來最大逆轉秀。( 路透)

大都會 隊今年真的不一樣，以1：7進入第9局，竟演出驚天逆轉，單局打了11人次、灌進7分，終場以8：7擊敗費城 人隊，寫下隊史近25年來最大逆轉秀。

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費城人先由諾伍德（James Norwood）負責第9局，面對5人次被敲4安打，包括林多（Francisco Lindor）的兩分砲；卡內波（Corey Knebel）接手一、三壘有人的局面，續被敲4安，尼莫（Brandon Nimmo）敲出兩分打點追平安打，馬特（Starling Marte）補上超前安打。

大都會前一次在9局克服6分以上的落後，已要追溯到1997年9月13日，面對蒙特婁博覽會9局下追回6分扳平，打到延長11局以9：6贏球；此後的25年間，330度9局落後6分以上，全數輸球，直到此役再演驚天逆轉。

大都會教頭蕭瓦特（Buck Showalter）表示，「我試著不要太飄飄然，因為對手是一支很棒的球隊，我們只是夠幸運，但我們串聯了幾個很棒的打席，這也告訴了眾人，只要還沒到最後一個出局數，我們都還有機會。」

費城人成為這場逆轉秀的苦主，教頭吉拉迪（Joe Girardi）賽後被問到，這是不是他執教生涯最艱難的一場敗仗，他回答：「其中之一，我也遇過許多難熬的季後賽 敗仗，但這或許是我來到費城後最挫敗的一戰吧！」