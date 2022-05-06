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MLB／7局11K完封紅襪 大谷奪第3勝…重現貝比魯斯百年紀錄

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平拿下本季第三勝。（歐新社）
大谷翔平拿下本季第三勝。（歐新社）

每當大谷翔平（﻿Shohei Ohtani）走進打擊區或登上投手丘，總是讓人期待這位「雙刀流」選手又要打破什麼紀錄。

但在5日下午對陣紅襪隊的系列賽最後一場比賽，大谷取得100多年來從未有過的成就。

自1919年9月20日貝比魯斯（Babe Ruth）之後，大谷首度站上芬威公園球場投手丘，並以第三棒先發擔綱指定打擊，成為第一位在這座歷史悠久的棒球場，以前四棒打者身分上場的先發投手。

大谷主投7局，沒有失掉任何分數，只被零星打出6支安打，投出生涯次佳的11次三振，拿下本季第三勝。接手的右投邁爾斯（Mike Mayers）延續完美守成，讓天使隊以8：0戰勝紅襪隊。

大谷本役的11次三振中有4次來自指叉球，3次靠滑球，3次來自快速球，有1次是用曲球。

投出本季最高的99球，大谷在7局比賽中讓對手29次揮棒落空，創下職涯新高。之前的紀錄是2021年9月19日對運動家隊的26次。

在完成投手任務後，大谷的打擊也有所發揮，在第8局5分大局中貢獻了一支打中綠色怪物的一壘安打，帶有一分打點。

此外，最近砲火凶猛的洋基隊，4日對決藍鳥隊日籍左投菊池雄星，揮空率卻偏高 ，被他賞了7次三振，終場1：2落敗，終止本季最長11連勝紀錄。菊池轉戰藍鳥首勝到手。

洋基對守護者、金鶯、皇家隊3連戰全勝，轉戰多倫多對藍鳥前兩戰也贏，碰到菊池終於踢到鐵板，只從他的手中揮出3支安打，洋基總教練布恩（Aaron Boone）說：「菊池配球很靈活，投得很好。」

菊池季前離開水手隊，和藍鳥簽下3年3600萬美元合約，4月13日首次登板，對手就是洋基，只投3.1局失3分（2分自責）吞敗。

相隔22天再度對決，菊池在主場展現氣勢，用78球完成6局任務，唯一失分是3局上被洋基左外野手賈羅（Joey Gallo）轟出陽春砲，本季首次優質先發奪勝，也讓藍鳥逃過3連戰遭清盤命運。

菊池飆出7次三振、讓打者揮空15次，都是本季5場先發最佳紀錄，布恩認為他的變速球、卡特球都投得非常出色，實在不好應付。

洋基 皇家 大谷翔平

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