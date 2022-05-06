MLB／紅雀投捕搭檔202勝 平大聯盟紀錄

紅雀隊老將韋恩萊特繳出7局無失分好投。（美聯社）

40歲的紅雀隊強投韋恩萊特（Adam Wainwright）老當益壯，4日面對皇家 繳出7局無失分好投，幫助球隊以10：0完封皇家。這是他和39歲的鐵捕搭檔莫里納（Yadier Molina）一起合作的第202勝，追平大聯盟最多紀錄；而兩人搭檔310場也排在聯盟史上第三，本季更有望躍居第二名。

韋恩萊特主投7局無失分，只被敲1安、投出1保送，另有2K，防禦率下修至3.18，奪下本季第3勝。退場後牛棚也接力守成，送給主場的皇家9顆鴨蛋。

紅雀順利贏球，韋恩萊特和莫里納這對投捕搭檔也正朝向大聯盟紀錄邁進，他們目前已合作搭檔多達310場，只要再搭檔6場，就能追平勇士 隊史潘（Warren Spahn）和克蘭道爾（Del Crandall）的搭檔出賽紀錄，並列史上第二，第一名則為老虎隊羅里奇（Mickey Lolich）和弗里罕（Bill Freehan）的324場。這一勝也是兩人以先發投捕之姿拿到的第202勝，追平勇士隊史潘和克蘭道爾在1949~1963年寫下的大聯盟紀錄。

莫里納賽後表示，「任何關於勝場的紀錄，代表你是能幫助球隊獲勝的球員，這對我們也至關重要，因為贏球是我們唯一在乎的事！」