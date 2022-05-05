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MLB／紅人開季3勝22敗「只是」史上第二慘

記者蘇志畬／綜合報導
紅人隊新秀格林投2.2局就丟掉8分。(路透)
紅人隊新秀格林投2.2局就丟掉8分。(路透)

紅人隊新秀格林（Hunter Greene）5日雖飆出破100哩的火球，但僅投2.2局就丟掉8分，球隊也以以5：10輸給釀酒人隊，紅人隊開季3勝22敗，還有更慘的嗎？有，這只平大聯盟史上開季第二慘戰績。

紅人隊今年開季的第一個系列賽，與去年世界大賽冠軍勇士隊打成2勝2敗，不料接下來吞下11連敗，4月25日好不容易擊敗紅雀隊，近期卻又9連敗。

根據NBC Sports報導，今年紅人隊前25場的戰績，追平2003年老虎隊的3勝22敗，並列大聯盟史上第二慘，最慘的是1988年金鶯隊的2勝23敗。

金鶯隊該年是以開季21連敗起手，也是大聯盟開季最長的連敗紀錄，而第二長則是1997年小熊隊的14連敗，紅人隊至少免於參與這項紀錄。

而大聯盟單季最長連敗是1961年費城人隊的23連敗，第二、第三名都是金鶯隊，1988年的開季21連敗，再加上2021年的單季19連敗，紅人隊距離這個數字也還有些距離。

不過紅人隊目前還沒擺脫「大聯盟單季最糟勝率」的可能性，3勝22敗、勝率1成20，而大聯盟史上最糟是1899年的克里夫蘭蜘蛛隊，單季20勝134敗、勝率1成30，而1900年後的現代棒球紀錄則是1916年費城運動家隊的36勝117敗、勝率2成35。

費城 勇士 世界大賽

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