MLB／開轟球帶出「暖心故事」瘋傳 賈吉特地會面2主角

賈吉與球迷溫馨合影。(取材自洋基隊推特)

洋基 作客藍鳥的比賽日前出現感人小故事,藍鳥隊球迷蘭齊洛塔(Mike Lanzillotta)撿到洋基隊賈吉(Aaron Judge)的開轟球後,大方送給後方穿著賈吉背號的小球迷羅德里奎茲(Derek Rodriguez)。暖心畫面在網路上瘋傳,賈吉今天賽前也特地與這兩位球迷見面,蘭齊洛塔也獲得藍鳥隊外野手史普林格(George Springer)簽名球衣。

賈吉在比賽6局上時敲出追平轟,這顆全壘打球被藍鳥隊球迷蘭齊洛塔撿到,他一開始興奮地高舉雙手,不過他很快地注意到後方一名穿著賈吉99號衣服的男孩羅德里奎茲,並慷慨地將球直接送給他,羅德里奎茲則是含著淚回以熱情的擁抱。

Enjoy the kindness. 🥺



Aaron Judge and this very generous Blue Jays fan made this kid's night! pic.twitter.com/qgFe9j8BTX — MLB (@MLB) May 4, 2022

大聯盟官方在推特 分享了這段影片,截至目前已吸引147萬人次觀看,賈吉也注意到此事,4日賽前特地與感人故事的兩位主角見面,「藍鳥隊球迷與年輕的洋基隊球迷共度那一刻......這是他們之間一個很酷的連結。」賈吉說。

Last night, 9-year-old Derek Rodriguez was gifted @TheJudge44’s home run ball by Jays fan Mike Lanzillotta.



Tonight, Derek got to meet his favorite player 💙 pic.twitter.com/18b24wKYkv — New York Yankees (@Yankees) May 4, 2022

看著9歲的小粉絲,賈吉坦言自己情緒激動:「這至今仍讓我起雞皮疙瘩,看見孩子穿著印上我背號的球衣,這是我從沒想過的情景。而我也曾經像羅德里奎茲一樣,支持著我最喜愛的球隊和球員,那對我而言是非常棒的時刻,我永遠不會忘記那種感覺。」

這顆全壘打球的暖心故事也讓藍鳥隊外野手史普林格大為感動,贈送給自家球迷蘭齊洛塔一件親筆簽名球衣。