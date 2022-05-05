MLB／史上首見…紐約、洛杉磯4隊 稱霸分區龍頭

大聯盟已開打約1個月，美聯及國聯4支為處於紐約及洛杉磯的球隊，同時霸占分區第一的寶座，寫下史上首見景象，而戰績最好的就是紐約洋基與紐約大都會 兩大豪門球隊。

紐約及洛杉磯4支球隊位居分區第一的情況，是兩聯盟合併以來第一次出現。國聯方面，大都會隊季前進行大力補強，最重要的是引進3屆塞洋獎投手薛則（Max Scherzer），加上以林多（Francisco Lindor）為首的打線終於打出期待，3日險勝勇士 後以18勝8敗位居國聯東區第一，也是國聯戰績最佳；至於另一強權道奇也沒掉隊，目前14勝7敗與教士無勝差，但以較高勝率暫居國聯西區寶座。

美聯方面，「邪惡帝國」洋基隊一開季就展現強勢實力，3日又大勝藍鳥推進致11連勝，18勝6敗是全大聯盟戰績最佳球隊，在美聯東區領先第二名的藍鳥隊2.5場勝差。較讓人意外的是近年戰績不佳的的天使隊，本季在大谷翔平二刀流平穩演出，與楚奧特（Mike Trout）傷癒歸隊持續繳出MVP表現，投打兩端都讓人驚艷，3日雖不敵紅襪，仍以15勝10負暫居美聯西區第一，領先第二名的水手隊2場勝差。

此外，太空人 3日投打發揮以4：0完封水手隊，這也是太空人總教練貝克（Dusty Baker）執教生涯第2000勝，成為大聯盟史上第12人。

從1967年被亞特蘭大勇士隊第26輪選中開始，貝克以球員之姿在大聯盟打了19年，曾兩次入選全明星，退休後展開教練路至今，棒球生涯跨越了半個多世紀，堪稱活歷史。

貝克是2000勝俱樂部首位黑人教練，他感謝1947年打破棒球膚色障礙的傑基羅賓遜（Jackie Robinson），以及1975年大聯盟的第一位黑人總教練弗蘭克羅賓遜（Frank Robinson）兩人當先鋒，讓自己有一個能擔任總教練的機會。