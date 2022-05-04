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MLB／大谷翔平學壞了？朝白襪球迷丟球惡作劇

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平對球迷惡作劇。（取材自推特）
大谷翔平對球迷惡作劇。（取材自推特）

天使隊日籍好手大谷翔平已經27歲，卻仍像是高中生般愛惡作劇，在對戰白襪隊賽前，大谷翔平看到外野鐵絲網另一頭有球迷在看，決定跟他開開玩笑，結果讓這位球迷直呼「這是我人生最棒的一刻」。

大谷翔平當時人在外野熱身，正在將球丟往牆上的軟墊，旁邊聚集了一些球迷，大谷翔平在沒有警告之下，突然把球投到鐵絲網上，而且剛好控制在一名年輕白襪隊球迷的面前，讓他嚇了一大跳。

大谷翔平隨後趕緊上前致意，所以大家都知道他是在惡作劇，該名球迷還趕快拿起手機與大谷翔平自拍，雙方都笑彎了腰。

這段影片隨後被放上推特瘋傳，該名球迷戴蒙（Brendan Diamond）也回覆說：「嚇了我一大跳，但絕對是我人生最棒的一刻之一。」

大谷翔平 天使 手機

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