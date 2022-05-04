MLB／托瑞斯開轟、3打點 洋基10連勝 穩坐美聯龍頭

洋基托瑞斯九局上敲出致勝安，助隊打敗藍鳥拉出10連勝。 （Getty Images）

洋基 2日作客藍鳥，靠著二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）轟出全壘打、單場2安、3打點，最終以3：2險勝藍鳥，並拉出近期一波10連勝，穩坐美聯龍頭。

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洋基此役贏球的最大功臣就是敲出全場唯一一轟的托瑞斯，先是在第4局把球掃出右外野全壘打牆，助洋基先馳得點，第9局在雙方打成平手時，敲出勝利打點送回史坦頓（Giancarlo Stanton），讓洋基最終以一分之差險勝，拿下最近10場的勝利，這不但是本季大聯盟最長的一波連勝，還是洋基自去年8月拉出一波13連勝後最長的一次。

洋基先發蒙哥馬利（Jordan Montgomery）此役主投5局挨6安僅失2分飆出5次三振無關勝負，中繼1.1局的霍梅斯（Clay Holmes）收下本季第2勝，洋基牛棚本季至今已拿下11勝，全聯盟第一。

洋基主帥布恩（Aaron Boone）賽後表示，「這是一場很棒的勝利，對方也表現得很好」，蒙哥馬利也認為球隊近況極佳，「我們最近真的打很好，我們有做到那些能讓我們贏球的事，防守做得很到位，打擊也很給力。」

另方面，大聯盟公布國聯及美聯4月最佳新秀，分別由小熊日籍強打鈴木誠也、守護者亞裔 外野手關（Steven Kwan）獲選。

號稱日本 最強打者的鈴木誠也本季以5年8500萬美元合約加盟小熊，轉戰美職完全無縫接軌，創下生涯前12場都上壘的紀錄，來到大聯盟第二週就獲得單週最佳球員肯定，4月總計出賽21場，以打擊率2成79、轟出4發全壘打、貢獻14分打點、攻擊指數0.934的成績作收，不但成為第七位獲得單月新秀的日本選手，還是繼2018年大谷翔平後第一人。

守護者新秀關則是展現出優異的選球功力，開季面對116球以後才出現第一次揮棒落空，是2000年後的新人紀錄，4月48打數只有6次三振，擁有打擊率3成54、上壘率4成59的亮眼成績。

鈴木誠也在奪下本月最佳新人後，讓小熊連續三個月都獨占國聯最佳新人的獎項，去年8月和9月都是由史溫戴爾（Frank Schwindel）獲獎，反觀守護者上次有球員榮獲最佳新人要追溯的2016年的奈昆（Tyler Naquin）。