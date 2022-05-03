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MLB／大都會縮編 卡諾遭指定轉讓

體育新聞組／綜合報導
卡諾遭大都會指定轉讓。（路透）
卡諾遭大都會指定轉讓。（路透）

MLB大都會隊最終下了一個不可避免的決定，將表現不佳的老將卡諾（Robinson Canó）指定轉讓。

卡諾在過去43場比賽只打出0.195/.233/.268的成績。大都會隊還選擇下放替補投手羅培茲（Yoan Lopez）到三A。

卡諾是在2018年12月的交易中與終結者狄亞茲（Edwin Díaz）一起來到大都會隊，這是總管范維格南（Brodie Van Wagenen）任內第一筆重大交易。卡諾當時已36歲，讓這筆交易遭到強烈質疑。隨著卡諾在2019年苦苦掙扎，2年後又由於違反禁藥令停賽整季，這筆交易成為笑柄。

即使如此，卡諾被列入大都會隊的開幕日名單無庸置疑，部分原因是MLB規定球隊可以在4月份登錄28名球員。但美東時間2日中午12點前須降至26人，迫使團隊做出決定。大都會隊本可選擇下放其他球員到小聯盟，以有更多時間評估卡諾。相反地，他們選擇指定轉讓，並吃下他2023年薪資4050萬元中的大部分。

卡諾的坎坷職涯可能就此結束。他在2018年在水手隊時就首度因PED檢測陽性，在大都會隊時第二次陽性檢測讓他全季禁賽，幾乎已失去進入名人堂的機會。雖然他的職涯打擊率.302/.352/.490並帶有335支全壘打、571個二壘打和1305個打點。卡諾最出色的表現是他在洋基隊的9個賽季，獲選參加5次全明星賽，並在2009年得到世界大賽冠軍戒指。

從技術上講，大都會隊有7天時間交易卡諾或將他完全釋出。考慮到他的合約剩餘價值，交易不是個實際的選擇。卡諾也有能力直接拒絕轉讓，這使得他最終被釋出成為最有可能的結果。任何球隊屆時都可以用最低薪簽下卡諾，而大都會隊會支付他剩餘的薪水。

大都會 檢測 MLB

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