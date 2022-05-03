MLB／大聯盟開季首月 洋基、藍鳥31轟笑傲群雄

洋基隊賈吉（中）雙響砲，與隊友擊掌慶賀。（Getty Images）

大聯盟新球季開打近1個月，洋基 隊展現超強氣勢，「法官」賈吉（Aaron Judge）1日對皇家 隊轟出雙響砲，率領球隊6：4獲勝，拚出本季最長9連勝，也是唯一勝率超過7成的球隊；反觀紅人隊一路挨打，又以1：10輸給洛磯隊，不但吞下6連敗，開季前22戰只拿3勝也是隊史最慘紀錄。

美聯東區兩大強權洋基、藍鳥隊都是31轟，並列大聯盟榜首，洋基重砲瑞佐（Anthony Rizzo）9轟暫居第1，賈吉1日5打數2安打、攻下3分打點，包括首局和9局上陽春砲，本季8轟和國聯西區洛磯隊克隆並列第2。

「我還能說什麼？」洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）投5局失4分，靠賈吉凶猛砲火解套，他說：「這傢伙就是怪物。」

洋基最近3個3連戰橫掃守護者、金鶯、皇家，開季前22戰16勝6敗是大聯盟最佳，勝率升至7成27，領先季前被評為世界大賽 大熱門的藍鳥1.5場勝差。

紅人的命運則完全相反，對洛磯之戰，先發投手桑馬丁（Reiver Sanmartin）投0.2局失6分退場，打線毫無反擊能力，最後慘輸9分，勝率掉到1成36，仍是大聯盟唯一不到3成的球隊。

桑馬丁只面對10名打者就被打爆退場，吞下開季4連敗、防禦率13.78，並列大聯盟最多敗投手，紅人總教練貝爾（David Bell）終於受不了，賽後立刻把他下放3A重新改造。

老虎隊曾在2003年開季3勝19敗，最後締造美聯單季最慘119敗紀錄，紅人今年開季前22戰是大聯盟近20季最爛成績，光是最近18戰就吞17敗，全隊士氣正處低點。