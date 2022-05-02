MLB／克蕭生涯2700K 道奇新三振王

道奇隊強投克蕭生涯第2700K出爐，也成為隊史新科三振王。（美聯社）

MLB道奇 隊3屆塞揚獎強投克蕭（Clayton Kershaw），4月30日在主場對老虎隊先發6局失1分，飆出7次三振，生涯第2700K出爐，也成為隊史新科三振王；但道奇打線疲軟，全場只有4支安打，終場1：5落敗，克蕭創紀錄之戰仍有遺憾。

克蕭賽前2693K，離隊史原紀錄保持人、名人堂投手沙頓（Don Sutton）只差3K，他在4局下三振老虎菜鳥球員托克森（Spencer Torkelson），單場第4K正式超越前輩，爆滿52613名球迷爆出熱烈掌聲，這位34歲強力左投也脫帽致意。

「完全沒想到球迷會起立鼓掌。」他說，道奇是很有歷史的球隊，很幸運投得夠久，才有機會創造這項意義重大的紀錄。

克蕭用85球完成6局任務，只被揮出4支安打，退場時1：1平手，優質表現無關勝敗，挑戰開季4連勝要等到下一戰；他從2008年起效力道奇至今，生涯15年剛好達到2700K，成為史上第26人，也是現役第4人。

老虎在克蕭退場後逮到攻擊機會，7、8局從道奇牛棚攻下4分，3連戰前兩戰扯平，老虎總教練辛區（AJ Hinch）仍對克蕭的表現讚不絕口，他說：「實在太了不起了，球迷致敬是他應得的，我們親眼目睹歷史，也在休息區鼓掌。」

此外，洋基 隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）甩掉開季不順的陰霾，最近兩場先發都以優質內容奪勝，對戰皇家 隊投6局無失分，幫助球隊3：0獲勝，拚出本季最長8連勝紀錄。

柯爾開季前3戰合計11.1局失8分，尤其4月18日對老虎隊之戰只投1.2局失兩分退場，投出5次保送追平個人單場最慘紀錄，這3戰防禦率達6.35、都無關勝敗。

他在4月25日對決守護者隊終於回穩，先發6.2局只被揮出4支安打，飆出9次三振，休息4天再登板，被皇家揮出5支安打、飆出6K，連兩戰無失分拿到勝投。