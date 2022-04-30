MLB／5投手159球破紀錄 大都會接力無安打比賽僅1知情

大都會5投手接力完成本季第1場、無安打比賽，只有最後一任的狄亞茲知道這是1場無安打比賽。 路透

大都會 隊全場投了159球，無一被敲成安打，今天以3：0擊敗費城 人隊之戰，5任投手聯手讓對手的安打欄一路掛「0」，總用球數締造史上最多紀錄，這是大聯盟本季第1場無安打比賽、大都會隊史第2場；有趣的是，當下5人只有1人知道這是1場無安打比賽。

記入史冊中的投手，包括先發投手梅基爾（Tylor Megill），投5局共用88球，加上4任後援投手史密斯（Drew Smith）、羅德里奎茲（Joely Rodríguez）、盧戈（Seth Lugo）、狄亞茲（Edwin Díaz）。

賽後記者會陣容超龐大，5人加上捕手麥肯（James McCann）一字排開，被問到是否知道逼近無安打比賽，只有狄亞茲一人知情，其他4名投手都沒意識到正在向紀錄靠攏。

狄亞茲在第9局登板，很清楚費城人還沒敲出安打，面對守護紀錄的時候，他連續K掉哈波（Bryce Harper）、卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto），確定這場無安打比賽成立。

大都會教頭蕭瓦特（Buck Showalter）執教生涯第2次見證子弟兵投出無安打比賽，前一次要追溯到1993年洋基 隊亞伯特（Jim Abbott），同樣是位於紐約的球隊；相隔29年再次見證，他也覺得有意思，他表示，「我的選手們只是抱著想要贏下這場比賽的心態上場。」

大聯盟史上不乏接力無安打比賽，4人、6人都有過，但這是史上第1次由5人接力完成，159球也打破2010年傑克森（Edwin Jackson）的149球紀錄，成為史上最多用球數的無安打比賽。

大都會隊史前一次無安打比賽為2012年6月1日桑塔納（Johan Santana）所投出，當時對手為紅雀隊。