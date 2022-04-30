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MLB／洋基6連勝登美聯龍頭 紅人本季16敗4度遭橫掃

體育新聞組／綜合報導
「法官」賈吉轟出3分砲，助洋基順利收下近期6連勝。（美聯社）
「法官」賈吉轟出3分砲，助洋基順利收下近期6連勝。（美聯社）

洋基在主場繼續和金鶯交手，在對方單場5次失誤下，洋基整場灌進10分，順利收下近期6連勝並暫居美聯龍頭。

影音來源：YouTube

和金鶯三連戰的最後一場，洋基前4局投打表現都不佳，先發投手泰隆（Jameson Taillon）主投4.2局挨7安、掉2分，打擊方面也沒有提供任何火力支援，讓泰隆退場時還是敗投候選人，不過5局下洋基開啟大局，靠著4支串聯安打和金鶯單局2失誤，一舉攻下4分瞬間超前比數，第8局「法官」賈吉（Aaron Judge）轟出3分砲再添保險分，終場洋基以5分差橫掃金鶯。

儘管金鶯此役共敲出14支安打甚至比洋基還多出4支，但發生5次失誤平了隊史紀錄，其中三壘手古特瑞茲（Kelvin Gutiérrez）就貢獻2次，金鶯教頭海德（Brandon Hyde）賽後也點出問題，「今天防守表現確實很不好，變成得靠打擊來彌補守備，這樣的狀況確實很艱辛，我們必須做得更好。」

洋基在開季前15場未有一場比賽得分超過6分，但近4場就有3場得分達到雙位數，最近6戰打擊三圍更是來到.300/.360/.570，總計14轟44打點，和對手比分為46：22，陣中強打賈吉今日也轟下本季第5轟，除了進攻開張，條紋軍也已經連續12場沒有失誤，這是自2012年9月26日至13年4月5日後的隊史新高。

另一方面，紅人被教士橫掃後，吞下本季第16敗，陣中強打瓦托（Joey Votto）對於球隊的慘狀也相當無能為力，強調「這真的是糟透了而且很丟臉。」

紅人本季3勝16敗的戰績實在慘不忍睹，目前勝率僅1成58，再加上此役敗給教士，紅人本季已經有四度在系列賽慘遭對手橫掃，瓦托打擊狀況也十分低迷，.129/.299/.145的打擊三圍讓他忍不住表示「今年是他職業生涯中最慘的一季。」

紅人吞下本季第16敗，瓦托對於球隊的慘狀無能為力。（美聯社）
紅人吞下本季第16敗，瓦托對於球隊的慘狀無能為力。（美聯社）

洋基 保險 YouTube

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