MLB／包爾涉性暴力醜聞 聯盟祭停賽2季嚴厲處分

因涉性暴力醜聞，洛杉磯道奇隊投手包爾遭禁賽兩季。（路透）

MLB 主席曼弗瑞（Rob Manfred）29日宣布，依據聯盟的家暴 和性侵政策，洛杉磯道奇 隊投手包爾（Trevor Bauer）即日起停賽324場，等於2個完整賽季。

MLB這項停賽令，距包爾遭控在2021年4月和5月兩次性暴力醜聞事件近10個月。《The Athletic》記者吉羅里（Brittany Ghiroli）報導，停賽從29日起算，不包括之前停職期間的比賽。

包爾隨後在推特上貼文表示將上訴。他是第一位依據MLB政策挑戰停賽的球員。

在遭控性醜聞暴力幾天後，包爾自2021年7月2日起就一直帶薪休假。提告的女性雖申請臨時單向限制令，但遭法官駁回。洛杉磯郡地方檢察官辦公室也拒絕提出指控，理由是證據不足。

包爾則在本月針對這位自稱遭襲擊女性提起誹謗訴訟，同時還對兩家媒體就指控的報導提起誹謗訴訟。

依據MLB目前的家暴和性侵政策，曼弗瑞不需有罪甚至刑事指控就可發布停賽令。例如，在2019年，道奇隊投手烏力亞斯（Julio Urías）因家庭毆打輕罪被捕，最終雖未遭刑事指控，但曼弗瑞對他禁賽20場。

根據該政策，MLB球員在未被起訴之下被停賽的最長時間是一個完整賽季；2021年3月對終結者投手戴森（Sam Dyson）就是最近的代表。MLB在公布該政策6年來對14名球員下達禁賽令，時間從15場到162場不等。這些球員都沒有上訴。

被停賽2個賽季將是無薪的。包爾的帶薪休假在球員工會同意下持續了99場。從包爾與道奇隊簽訂為期3年、價值1.02億元合約的第一個賽季開始延伸到第二個賽季。在休假期間，他在2021年賺進2800萬元，預計2022年領3200萬元。

包爾在本賽季結束後可以選擇跳出合約，但如果他的上訴遭駁回，他將無法從合約中領到其他收入。