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MLB／史上第7快 洋基史丹頓350轟出爐

體育新聞組／綜合報導
史丹頓擊出生涯第350轟，之後也打出勝利打點，幫助洋基擊敗金鶯。（美聯社）
史丹頓擊出生涯第350轟，之後也打出勝利打點，幫助洋基擊敗金鶯。（美聯社）

洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）27日打出生涯第350發全壘打，為大聯盟史上第七快達成這項紀錄的球員。史丹頓單場貢獻3打點，最終幫助洋基以5：2擊敗金鶯。

史丹頓首局就從金鶯隊先發投手威爾斯（Tyler Wells）手中擊出右外野方向的2分砲，替洋基先馳得點，6局下再打出高飛犧牲打，幫助球隊將比分超前來到3：2。

怪力男的這發全壘打不僅是他本季第3轟，更是別具意義的大聯盟生涯第350轟。具大聯盟官網報導，史丹頓花了1341場比賽進入350轟俱樂部，為史上第七快。

史上最快達成350轟的前6名球員分別為前紅雀隊重砲馬奎爾（Mark McGwire）的1280場、前遊騎兵隊強打岡薩雷茲（Juan Gonzalez）1298場、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）1301場、「Killer」基爾布魯1319場、普荷斯（Albert Pujols）1320場和「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）1329場。其中貝比魯斯、A-Rod和史丹頓都是在效力洋基時達成此壯舉。

「當我踏上大聯盟旅程時，我甚至不知道自己能走多遠，所以，今天對我來說太酷了。」史丹頓賽後說。在他火力護送下得分的隊友賈吉（Aaron Judge）也稱讚：「Wow，我們恭喜他打出第350轟，他是名稱職的球員，每天都能展現出自己『準備好了』的那一面。」

而這顆別具意義的全壘打球雖然已被球迷撿走，但史丹頓已準備好親筆簽名球棒，要向球迷交換全壘打球。

洋基

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