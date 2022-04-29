我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

MLB／瓦德猛打賞 大谷第2勝入袋

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平再展投打「二刀流」，以5局失2分成績拿下本季第二勝。（美聯社）
大谷翔平再展投打「二刀流」，以5局失2分成績拿下本季第二勝。（美聯社）

天使隊27日9：5擊敗守護者隊，大谷翔平再展投打「二刀流」，投手大谷5局失2分拿下本季第二勝，打者翔平也敲出3安打、1打點，開路先鋒瓦德（Taylor Ward）更猛，二壘打、滿貫砲、三壘打，只差最簡單的一壘打，錯過完全打擊。

投手大谷一開始不穩，開賽先投出保送，1出局後被拉米瑞茲（Jose Ramirez）敲出全壘打，丟掉2分，之後又被敲1安但安全下莊，第2局也被敲出2支安打，不過捕手史塔西（Max Stassi）喊暫停上去討論完，大谷就此回穩，接下來投到5局僅再被敲出1支安打。

大谷總計投86球，其中59顆好球，5局被敲5支安打包括1轟，丟掉2分，另有4次三振、1次保送，防禦率為4.19，在打線幫助下取得本季第2勝。

天使分數支援來得快，1局下瓦德敲出二壘打，打者翔平雖然僅敲滾地出局，不過第3棒楚奧特（Mike Trout）的二壘打敲回1分，瑞登（Anthony Rendon）的安打再把比數追平。

2局下瓦德更在無人出局、滿壘時，敲出一發中外野全壘打，一棒打回4分超前比數，4局下瓦德選到保送並跑回1分，6局下則敲出三壘打，並靠著大谷翔平的二壘打回來得分，而7局下最後打擊機會，瓦德卻敲出右外野飛球出局，無緣完全打擊。

打者翔平前2打席「槓龜」，1局、2局下都敲出二壘滾地出局，4局下先敲出一壘打，6局下雖然結束投球任務，但繼續擔任指定打擊敲出二壘打，帶有1分打點，8局再敲出一壘打，總計5打數3安打、1打點，打擊率來到2成28。

守護者隊前4分都靠拉米瑞茲打下，除了首局砲轟大谷翔平，8局上再從溫茲（Andrew Wantz）手中轟出2分砲，單場雙響、4分打點，9局上史卓（Myles Straw）敲出高飛犧牲打另有1打點。

瓦德差一支一壘打達成完全打擊。（美聯社）
瓦德差一支一壘打達成完全打擊。（美聯社）

大谷翔平 天使

上一則

NBA／柯瑞末節狂轟 送金塊回家睡覺

下一則

NBA／下半場發力…安比德33分 76人淘汰暴龍

延伸閱讀

MLB／大谷翔平終於休息了 教頭透露說服成功原因

MLB／大谷翔平終於休息了 教頭透露說服成功原因
MLB／大谷翔平第2勝入袋 瓦德完全打擊就差一壘打

MLB／大谷翔平第2勝入袋 瓦德完全打擊就差一壘打
MLB／大谷翔平變裝改運屠鶯 天使教頭笑說高吊襪好看

MLB／大谷翔平變裝改運屠鶯 天使教頭笑說高吊襪好看
MLB／大谷翔平徹底熄火 吞3K還敲雙殺打

MLB／大谷翔平徹底熄火 吞3K還敲雙殺打

熱門新聞

現年55歲的拳王泰森」20日晚上驚傳在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。(美聯社)

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

2022-04-21 20:53
谷愛凌發文稱「謝謝中國」。（取材自微博）

谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了

2022-04-28 19:26
歐尼爾日前上Podcast談話節目，敞開內心說出讓自己後悔的人生三大憾事。（路透）

NBA／歐尼爾淚談人生遺憾 最悔離婚、與布萊恩和他拆夥

2022-04-22 08:18
Getty Images

NBA／昔日低薪續留勇士 柯瑞：史上最划算合約

2022-04-23 08:33
中國自由式滑雪運動員谷愛凌（右）16日與單板滑雪運動員蘇翊鳴在中國冰雪之夜活動中互動。（新華社）

谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰

2022-04-17 00:39
已退役的俄羅斯前球后莎拉波娃（左圖）在Instagram上傳照片，宣布要當媽媽了（右圖）。（Getty Images、取材自Instagram）

「專長是吃2人份蛋糕」莎拉波娃35歲生日報喜：要當媽了

2022-04-20 00:05

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝