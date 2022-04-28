MLB／大谷翔平第2勝入袋 瓦德完全打擊就差一壘打

大谷翔平再展投打「二刀流」，以5局失2分成績拿下本季第二勝。(美聯社)

天使 隊今天9：5擊敗守護者隊，大谷翔平 再展投打「二刀流」，投手大谷5局失2分拿下本季第二勝，打者翔平也敲出3安打、1打點，開路先鋒瓦德（Taylor Ward）更猛，二壘打、滿貫砲、三壘打，只差最簡單的一壘打，錯過完全打擊。

投手大谷今天一開始不穩，開賽先投出保送，1出局後被拉米瑞茲（Jose Ramirez）敲出全壘打，丟掉2分，之後又被敲1安但安全下莊，第2局也被敲出2支安打，不過捕手史塔西（Max Stassi）喊暫停上去討論完，大谷就此回穩，接下來投到5局僅再被敲出1支安打。

大谷總計投86球，其中59顆好球，5局被敲5支安打包括1轟，丟掉2分，另有4次三振、1次保送，防禦率為4.19，在打線幫助下取得本季第2勝。

天使分數支援來得快，1局下瓦德敲出二壘打，打者翔平雖然僅敲滾地出局，不過第3棒楚奧特（Mike Trout）的二壘打敲回1分，瑞登（Anthony Rendon）的安打再把比數追平。

瓦德27日差一支一壘打達成完全打擊。(美聯社)

2局下瓦德更在無人出局、滿壘時，敲出一發中外野全壘打，一棒打回4分超前比數，4局下瓦德選到保送並跑回1分，6局下則敲出三壘打，並靠著大谷翔平的二壘打回來得分，而7局下最後打擊機會，瓦德卻敲出右外野飛球出局，無緣完全打擊。

打者翔平今天前2打席「槓龜」，1局、2局下都敲出二壘滾地出局，4局下先敲出一壘打，6局下雖然結束投球任務，但繼續擔任指定打擊敲出二壘打，帶有1分打點，8局再敲出一壘打，總計5打數3安打、1打點，打擊率來到2成28。

守護者隊前4分都靠拉米瑞茲打下，除了首局砲轟大谷翔平，8局上再從溫茲（Andrew Wantz）手中轟出2分砲，單場雙響、4分打點，9局上史卓（Myles Straw）敲出高飛犧牲打另有1打點。