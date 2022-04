MLB／不滿「變形蟲九宮格」 費城人教頭支持電子好球帶

費城 人和釀酒人的比賽中,主審赫南德茲(Angel Hernandez)給出的「變形蟲好球帶」引發熱議,對此費城人教頭吉拉迪(Joe Girardi)賽後表示,支持未來改成「電子好球帶」。

素有「最爛主審」惡名的赫南德茲(Angel Hernandez)又爆爭議,昨日費城人和釀酒人上演投手戰,9局下0:1落後的費城人輪到強打史瓦伯(Kyle Schwarber)打擊,和對方投手纏鬥到滿球數後,主審判定一顆低角度的外角伸卡球為好球因此給出三振,史瓦伯當場氣到爆走,先怒丟球棒再狠摔頭盔,最後遭主審驅逐出場。

根據統計,赫南德茲判斷好球的正確率僅77%,遠低於聯盟主審的平均值88%,光是昨天的比賽他就出現19次判斷錯誤,還有6名打者因為他把壞球判成好球而被三振,其中包括第五局塞古拉(Jean Segura)遭三振的那一球,和本壘板差了將近16釐米。

對於主審好球帶爭議一事,吉拉迪認為未來聯盟應該採用電子好球帶,「我不會介意使用電子好球帶,一直以來我都認為主審應該要站在投手後方,主審站在那邊比較合適也比較安全,我也知道在捕手後方主審為了閃球,位置站的會比較偏移一些,我能理解,他們的工作不簡單,這就是為何我支持電子好球帶,這機器能幫他們減輕負擔。」

事實上,大聯盟確實有認真考慮使用電子好球帶,過去三年一些獨立聯盟和小聯盟已經開始實施電子好球帶,未來很有機會看到電子好球帶引進大聯盟。

This pitch to Jean Segura was 6.44 inches off the plate@umpjob pic.twitter.com/lRyd0ZIcTS