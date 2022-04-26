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MLB／不滿「變形蟲九宮格」 費城人教頭支持電子好球帶

聯合新聞網 / 綜合報導
費城人輪到強打史瓦伯因為好球帶判決和素有「最爛主審」惡名的赫南德茲爭執。 路透
費城人輪到強打史瓦伯因為好球帶判決和素有「最爛主審」惡名的赫南德茲爭執。 路透

費城人和釀酒人的比賽中，主審赫南德茲（Angel Hernandez）給出的「變形蟲好球帶」引發熱議，對此費城人教頭吉拉迪（Joe Girardi）賽後表示，支持未來改成「電子好球帶」。

素有「最爛主審」惡名的赫南德茲（Angel Hernandez）又爆爭議，昨日費城人和釀酒人上演投手戰，9局下0：1落後的費城人輪到強打史瓦伯（Kyle Schwarber）打擊，和對方投手纏鬥到滿球數後，主審判定一顆低角度的外角伸卡球為好球因此給出三振，史瓦伯當場氣到爆走，先怒丟球棒再狠摔頭盔，最後遭主審驅逐出場。

根據統計，赫南德茲判斷好球的正確率僅77%，遠低於聯盟主審的平均值88%，光是昨天的比賽他就出現19次判斷錯誤，還有6名打者因為他把壞球判成好球而被三振，其中包括第五局塞古拉(Jean Segura)遭三振的那一球，和本壘板差了將近16釐米。

對於主審好球帶爭議一事，吉拉迪認為未來聯盟應該採用電子好球帶，「我不會介意使用電子好球帶，一直以來我都認為主審應該要站在投手後方，主審站在那邊比較合適也比較安全，我也知道在捕手後方主審為了閃球，位置站的會比較偏移一些，我能理解，他們的工作不簡單，這就是為何我支持電子好球帶，這機器能幫他們減輕負擔。」

事實上，大聯盟確實有認真考慮使用電子好球帶，過去三年一些獨立聯盟和小聯盟已經開始實施電子好球帶，未來很有機會看到電子好球帶引進大聯盟。

主審赫南德茲給出的變形蟲好球帶引發熱議，費城人教頭吉拉迪支持未來改成「電子好球帶...
主審赫南德茲給出的變形蟲好球帶引發熱議，費城人教頭吉拉迪支持未來改成「電子好球帶」。 路透

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