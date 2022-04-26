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MLB／大谷穿高吊襪 敲2安擺脫低潮

體育新聞組／綜合報導
天使隊大谷翔平穿高吊襪改運，果然打出兩支安打。（Getty Images）
天使隊大谷翔平穿高吊襪改運，果然打出兩支安打。（Getty Images）

天使隊日籍球星大谷翔平對金鶯隊前兩戰打不出來，連續8個打數掛零，他24日出新招改穿高吊襪走進打擊區，不但跑回全場第1分，還跑回致勝分，幫助天使7：6獲勝，3連戰逃過遭清盤命運。

天使在主場迎戰美聯東區戰力最差的金鶯，大谷前兩戰不但8支0，還吞下5次三振，天使也以3：5、4：5落敗，他在最後一戰決定變裝再出發，從結果看來確實達到改運的效果。

大谷仍擔任開路先鋒，首打席獲保送開啟天使攻勢，1局下就打了10人次，以兩支安打、5次四死球狂攻6分，直到他二度上場、打成內野滾地球才結束。

天使左外野手歐戴爾（Jo Adell）首局轟出滿貫砲，原是比賽焦點，不料金鶯展現韌性，打到7局上結束追成6：6平手；7局下大谷率先安打，並在滿壘時靠保送跑回致勝分，意外成為球隊止敗功臣。

大谷不但穿上高吊襪亮相，平常習慣蓋住手臂的長袖T恤也消失，全新造型成為媒體捕捉焦點；天使官網特別提到，大谷換了新造型雖無長打（4支2、保送1次），仍在關鍵時刻建功，幫助球隊贏球。

天使總教練麥登笑說：「我很喜歡啊，看起來非常好。」

天使 大谷翔平

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