MLB／大谷翔平變裝改運屠鶯 天使教頭笑說高吊襪好看

大谷24日改穿高吊襪亮相，球衣裡也不再是長袖T恤，難得露出手臂，全新造型成為媒體捕捉的焦點。（美聯社）

大谷翔平 對金鶯隊前兩戰8個打數統統掛零，天使 隊吞下對戰2連敗，24日在主場3連戰最後一戰，他變裝重新出發，果然達到改運的效果，不但4打數2安打，7局下還為球隊跑回致勝分，天使總教練麥登（Joe Maddon）看得相當開心。

天使前兩戰3：5、4：5不敵金鶯，大谷不但8支0，還吞下5次三振，24日改穿高吊襪亮相，球衣裡也不再是長袖T恤，難得露出手臂，全新造型成為媒體捕捉的焦點，天使終場7：6獲勝。

天使首局打了10人次狂攻6分，擔任開路先鋒的大谷翔平上場兩次，首打席保送、跑回全場第1分；金鶯打完7局上7追成6：6平手，大谷翔平7局下率先安打，並在滿壘的情況下靠保送跑回致勝分，重新扮演球隊贏球功臣。

麥登賽後被問到大谷翔平的新造型，笑說：「我很喜歡啊，看起來非常好。」他認為大谷翔平很有自信，打擊狀況不錯，將會愈來愈火燙，

天使目前戰績9勝7敗，在美聯西區排名第2，落後水手隊1場勝差，25日將繼續在主場出賽，對守護者隊進行4連戰首戰，大谷翔平會不會再變裝值得期待，他將在28日第3戰登板先發（目前1勝2敗、防禦率4.40）。