MLB／守護者遭洋基逆轉 紐約球迷朝場內扔物品惹議

美國職棒大聯盟紐約洋基23日以5比4逆轉氣走克里夫蘭守護者隊後，外野球迷大舉朝場內投擲瓶罐等物品，險些擊中守護者球員，場面混亂。中央社

美國職棒大聯盟克里夫蘭守護者今天9局下遭逆轉，4比5不敵紐約洋基 隊，系列賽2連敗。洋基球迷與守護者外野手起口角衝突，賽後違規朝場內投擲瓶罐等物品，掀起爭議。

守護者以4比3領先到9局下，終結者克拉塞（Emmanuel Clase）關門不力，洋基游擊手凱納-法雷法（Isiah Kiner-Falefa）在兩人出局、二壘有人時擊出左外野深遠二壘安打，扳平比數。

守護者亞裔 左外野手史帝芬關（Steven Kwan）嘗試接球時撞到全壘打牆，教練、隊友及防護員上前關切傷勢時，守護者中外野手史卓（Myles Straw）爬上牆與出言奚落的洋基球迷對罵，場面一度緊張。

洋基代打者托瑞斯（Gleyber Torres）隨後敲出中右外野方向再見安打，洋基球員衝進場內慶祝之際，外野球迷紛紛朝場內投擲瓶罐等物品，險些擊中守護者右外野手麥卡多（Oscar Mercado）。

兩隊球員與球場工作人員見狀衝向事發地，洋基球星賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）都舉起雙手，要求球迷停止踰矩行為。

麥卡多賽後受訪時以「沒品」形容洋基球迷幸災樂禍的行為，並說：「訴諸暴力，朝場內扔物品，別人受傷時在旁叫好，都是不對的。這太超過了。」

守護者總教練法蘭科納（Terry Francona）表示，史卓當時替可能受傷的隊友出氣，也許有點意氣用事。但球迷朝場上球員投擲物品就是不對，絕不能被允許。

洋基球場明文規定，球迷不得在比賽期間將物品扔進場中。違者將遭驅逐、終身不得入場，且面臨刑事與民事處罰。

效力守護者的旅美好手張育成因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而持續缺陣。法蘭科納昨天賽前說，張育成最快24日可脫離傷兵名單，但可能需要先投入短期復健賽才會歸隊。

守護者22日展開10天客場之旅，與洋基3連戰結束後將飛往美國西岸，先和洛杉磯天使打4連戰，再與奧克蘭 運動家打3連戰。守護者官網預期張育成4月底歸隊，但也可能等到5月3日守護者主場迎戰聖地牙哥教士的系列賽才回到陣中。