MLB／卡布雷拉3000安500轟達陣 大聯盟第7人

底特律老虎隊名將卡布雷拉成為3000安俱樂部第33名會員。美聯社

美國職棒大聯盟底特律老虎隊名將卡布雷拉（Miguel Cabrera）今天成為3000安俱樂部第33名會員，也是大聯盟史上第7位達成3000安、500轟成就的打者，名人堂門票幾乎篤定到手。

卡布雷拉在老虎主場迎戰科羅拉多洛磯隊，1局下從同樣來自委內瑞拉的右投森扎泰拉（Antonio Senzatela）手中反向攻擊，擊出穿越一、二壘防線的滾地安打，生涯第3000支安打出爐。

39歲的卡布雷拉擊球後迅速高舉右手，全場頓時響起如雷掌聲與歡呼聲，中外野計分板隨即施放煙火，隊友與對手紛紛向站上一壘後滿臉笑容的卡布雷拉道賀。

卡布雷拉本週追逐生涯3000安之路可說是好事多磨。

他20日主場對紐約洋基 隊時單場3安，生涯累積2999支安打。隔天對洋基，他3個打數繳白卷，當天8局下最後一個打席獲故意四壞保送，洋基不給他挑戰3000安的機會，全場老虎球迷噓聲以對。

老虎原定22日對洛磯的系列賽首戰因雨延期，改成今天雙重賽。卡布雷拉不再讓機會溜走，午場賽事首局就達成生涯3000安里程碑。

去年8月22日，卡布雷拉在多倫多迎戰藍鳥隊時開轟，成為大聯盟500轟俱樂部第28名會員。

如今，他跟隨漢克阿倫（Hank Aaron）、梅斯（Willie Mays）、莫瑞（Eddie Murray）、帕梅洛（Rafael Palmeiro）、普侯斯（Albert Pujols）、羅德里格斯（Alex Rodriguez）的腳步，成為大聯盟史上第7位3000安、500轟打者，還能在主場與親友一同慶祝。

卡布雷拉是大聯盟史上首位累積3000安的委內瑞拉球員，也是第7位有此成就的拉丁美洲裔打者。

更難得的是，他生涯打擊率高於3成，如保持到退役，將成為繼梅斯、漢克阿倫後，大聯盟第3位生涯3000安、500轟、打擊率3成以上的打者。

今年是卡布雷拉第20個大聯盟賽季，11度入選明星賽的他曾兩度榮膺美國聯盟年度最有價值球員（MVP），2012年賽季更成為大聯盟45年來首位打擊三冠王。

卡布雷拉20歲登上大聯盟，2003年菜鳥賽季就隨佛羅里達馬林魚隊拿下世界冠軍。老虎2007年12月透過交易換得卡布雷拉，當時他生涯累積842支安打。這位一代球星高掛球鞋後如進入名人堂，幾乎篤定會戴老虎球帽接受殊榮。