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MLB／卡布雷拉挑戰3000安被保送 球迷狂噓對手

體育新聞組／組合報導
卡布雷拉生涯總安打數達到2999支，只差一安就能史上第33位「3000安俱樂部」成員。（路透）
卡布雷拉生涯總安打數達到2999支，只差一安就能史上第33位「3000安俱樂部」成員。（路透）

在20日4支3的強打表現下，卡布雷拉（Miguel Cabrera）生涯3000安本應可望在21日與洋基系列賽最後一場誕生，但卻以職涯第236次敬遠保送而告終。雖然Comerica球場球迷對此非常不爽，但老虎對以3：0擊敗洋基的勝利對卡布雷拉來說還算不錯。

他在賽前說道：「我知道歷史非常重要，但我們需要先贏球。這不是只有我的事，而是整體團隊。」

老虎隊在第八局打出大局，卡布雷拉第4次站上打擊區，面對洋基牛棚左投利提格（Lucas Luetge）。在前一棒坎德拉利歐（Jeimer Candelario）打出雙殺打後，洋基隊經理布恩（Aaron Boone）走上投手丘，示意在一壘無人情況下保送卡布雷拉。

不爽的球迷們對此舉狂噓。直至下一棒米道斯（Austin Meadows）中外野的2分打點一壘安打，卡布雷拉跑上二壘後示意粉絲們冷靜，噓聲仍持續不止。

卡布雷拉此役4個打席每次登場，球迷們都湧至觀眾席下層，希望一睹歷史。他在第一局從休息區走出時，本壘板後方球迷起立鼓掌。他走到場邊向球迷揮手致意，並與兒子合影留念；他的兒子和家人就坐在本壘後方。

他前一天就在談論3000安的里程碑。卡布雷拉告訴兒子，他的第3000支安打會是一支觸擊短打；這是他今年春訓時與記者分享的一個笑話。

卡布雷拉在21日賽前說：「我昨天告訴我的孩子克里斯多夫。他說，『你要短打？老爸，拜託。』但我們今天一定要觸擊。」

最終，他並沒有短打。他在第一局首球揮空後打出左外野飛球結束此局。接下來第四局和第六局兩個打席都被三振出局。

卡布雷拉只差1安，就將成為史上第7位3000安、500轟打者。（美聯社）
卡布雷拉只差1安，就將成為史上第7位3000安、500轟打者。（美聯社）
卡布雷拉第八局上場向球迷示意。（美聯社）
卡布雷拉第八局上場向球迷示意。（美聯社）

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