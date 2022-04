MLB／國民隊跳傘沒報備 嚇死華府議員 目擊者：人生最恐懼一刻

國民隊21日對上響尾蛇隊之戰,賽前找來美國陸軍「金騎士(Golden Knights)」 跳傘部隊空降到球場,華麗的表演讓現場球迷如癡如醉,卻沒想到忘記報備,因此觸發美國國會大廈的疏散警報,有人要倒大楣了。

國民主場位於華盛頓特區,附近不少重要建築,包括距離不到2公里的國會大廈,這次賽前表演驚動國會大廈,因天空出現不明飛機盤旋,視為「潛在威脅」而發出疏散警報,還好警報不久就解除,華府 附近的防空設備也未啟動。

國民隊21日對上響尾蛇隊之戰,賽前找來美國陸軍「金騎士 跳傘部隊空降到球場。(路透)

根據ESPN報導,國會發言人指責美國聯邦航空總署需要為此次錯誤負責,「這次在國民球場的飛行計畫,未能通知國會警察 ,這是離譜而不可原諒的,未來會檢視調查報告,確定航空總署要由誰為這起離譜的意外負責」。

國民投手杜立特(Sean Doolittle)的太太多蘭(Eireann Dolan)剛好見證事件發生,她在推特 上表示,自己當時正在附近遛狗,突然看到人們從建築物中衝出來,有人告訴她趕快回頭,離得越遠越好,有些人保持冷靜,但大多數人都很慌張,「至少我是,這是我人生中最恐懼的一刻。」

Possibly the scariest moment of my life. I was walking the dogs past the Dirksen Senate Office Building. People started streaming out all at once. They told me to turn around and get away as fast as possible. Some people were calm but many were genuinely panicked. I know I was. https://t.co/UVuHCiN2RI