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MLB／國民隊跳傘沒報備 嚇死華府議員 目擊者：人生最恐懼一刻

記者蘇志畬／綜合報導
國民隊21日對上響尾蛇隊之戰，賽前找來美國陸軍「金騎士 跳傘部隊空降到球場。（美聯社）
國民隊21日對上響尾蛇隊之戰，賽前找來美國陸軍「金騎士 跳傘部隊空降到球場。（美聯社）

國民隊21日對上響尾蛇隊之戰，賽前找來美國陸軍「金騎士（Golden Knights）」 跳傘部隊空降到球場，華麗的表演讓現場球迷如癡如醉，卻沒想到忘記報備，因此觸發美國國會大廈的疏散警報，有人要倒大楣了。

國民主場位於華盛頓特區，附近不少重要建築，包括距離不到2公里的國會大廈，這次賽前表演驚動國會大廈，因天空出現不明飛機盤旋，視為「潛在威脅」而發出疏散警報，還好警報不久就解除，華府附近的防空設備也未啟動。

國民隊21日對上響尾蛇隊之戰，賽前找來美國陸軍「金騎士 跳傘部隊空降到球場。（路...
國民隊21日對上響尾蛇隊之戰，賽前找來美國陸軍「金騎士 跳傘部隊空降到球場。（路透）

根據ESPN報導，國會發言人指責美國聯邦航空總署需要為此次錯誤負責，「這次在國民球場的飛行計畫，未能通知國會警察，這是離譜而不可原諒的，未來會檢視調查報告，確定航空總署要由誰為這起離譜的意外負責」。

國民投手杜立特（Sean Doolittle）的太太多蘭（Eireann Dolan）剛好見證事件發生，她在推特上表示，自己當時正在附近遛狗，突然看到人們從建築物中衝出來，有人告訴她趕快回頭，離得越遠越好，有些人保持冷靜，但大多數人都很慌張，「至少我是，這是我人生中最恐懼的一刻。」

警察 華府 推特

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