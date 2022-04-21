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MLB／張育成確診已好轉 開始做體能訓練等待陰性結果

中央社／台北21日電
美國職棒克里夫蘭守護者隊20日宣布，先前進入傷兵名單的台灣球員張育成是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診。照片攝於3月24日亞利桑那春訓比賽。中央社
美國職棒克里夫蘭守護者隊20日宣布，先前進入傷兵名單的台灣球員張育成是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診。照片攝於3月24日亞利桑那春訓比賽。中央社

美職印地安人守護者隊台灣好手張育成確診，不過張育成今天透過粉絲專頁向外界報告狀況，雖然一開始有發燒、咳嗽等症狀，但現在已好轉，開始做體能訓練，等待陰性結果。

張育成在美國時間15日被放入傷兵名單，當時他表示是有點中暑。不過守護者官網與多家美國媒體今天報導，張育成和關崔爾（Cal Quantrill）、卡斯楚（Anthony Castro）和內野手米勒（Owen Miller）等選手確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

隨後張育成的臉書粉絲專頁發布訊息，由張育成的太太代為說明狀況，她表示，在14日、主場開幕戰前一天，因為天氣冷，將家裡暖氣開到最強，但張育成滿身大汗醒來，以為是中暑脫水。不過張育成隔天到球場做PCR後結果為陽性，之後回家躺了一天，症狀為發燒、咳嗽、冒冷汗。

張育成休息1天之後症狀好轉，不過張育成的太太和兒子也相繼有症狀出現，張育成的太太表示，現在她和兒子症狀已經好轉許多，剩下咳嗽和流鼻涕，張育成則是已經「活蹦亂跳」，目前已經開始慢慢做體能訓練，並希望趕快拿到陰性報告回到球場。

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