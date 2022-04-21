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MLB／鈴木誠也生涯前12場都上壘 隊史近121年最狂菜鳥

體育新聞組／綜合報導
鈴木誠也大聯盟生涯前12場比賽都有上壘紀錄。（美聯社）
鈴木誠也大聯盟生涯前12場比賽都有上壘紀錄。（美聯社）

小熊隊日籍強打鈴木誠也20日安打雖未開張，但靠著保送上壘將生涯首場比賽開始連續上壘場次推進至12場，成為隊史121年來最狂菜鳥。

有著日本最強打者美名的鈴木誠也沒讓外界失望，開季就展現不凡身手，20日小熊對戰光芒，他擔任第二棒鎮守右外野，前兩打席都吞K，不過5局下一上場就展現選球眼獲得保送上壘。6局上結束時則因現場雨勢過大，主審裁定比賽結束，小熊2：8輸球。

小熊隨隊記者巴斯提安（Jordan Bastian）則指出，連同20日的保送，鈴木誠也生涯前12場出賽場場上壘，這已創下1901年以來小熊隊史最狂紀錄。鈴木誠也賽後的打擊三圍為.387/.565/.839，上壘率依然是誇張的超過五成。

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