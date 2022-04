MLB／鈴木誠也生涯前12場都上壘 隊史近121年最狂菜鳥

小熊隊日籍強打鈴木誠也20日安打雖未開張,但靠著保送上壘將生涯首場比賽開始連續上壘場次推進至12場,成為隊史121年來最狂菜鳥。

有著日本 最強打者美名的鈴木誠也沒讓外界失望,開季就展現不凡身手,20日小熊對戰光芒,他擔任第二棒鎮守右外野,前兩打席都吞K,不過5局下一上場就展現選球眼獲得保送上壘。6局上結束時則因現場雨勢過大,主審裁定比賽結束,小熊2:8輸球。

小熊隨隊記者巴斯提安(Jordan Bastian)則指出,連同20日的保送,鈴木誠也生涯前12場出賽場場上壘,這已創下1901年以來小熊隊史最狂紀錄。鈴木誠也賽後的打擊三圍為.387/.565/.839,上壘率依然是誇張的超過五成。

Seiya Suzuki drew a walk tonight, giving him an on-base streak of 12 games. That's a record to begin an MLB career for a Cubs hitter, dating back to at least 1901.