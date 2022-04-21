MLB／洋基柯爾送5保送 1.2局生涯最快退場

出戰老虎，洋基隊王牌投手柯爾僅投1.2局退場，寫下個人最短先發局數。（美聯社）

洋基 19日客場出戰老虎，新秀舒米特（Clarke Schmidt）拿下大聯盟生涯首勝。他接替僅投1.2局退場的洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）中繼3.2局無失分，後續4任牛棚投手4局投球僅挨1安，幫助洋基4：2贏球。

洋基隊王牌投手柯爾本場先發1.2局退場，雖然僅失2分，不過多達5次保送，控球明顯失準，讓教練團決定提前換人，也讓柯爾締造個人生涯最短先發局數。

柯爾在1局下的表現也很正常，只有1次保送，另外送出3K，2局下卻突然失控，1出局一壘有人時，連投出3次四壞保送，再被敲出高飛犧牲打，丟掉2分後又投出保送，結果投不完2局就得退場。

柯爾今年開季不太理想，至今3場先發僅1場投滿5局，前兩場合計9.2局失6分，加上本場的表現，防禦率來到6.35。

此外，大都會 在主場迎戰舊金山巨人隊，派出塞揚強投薛則（Max Scherzer）先發，這是他轉隊後首次在主場登板，就以7局丟1分外帶10K表現回饋球迷，前5局更是沒被打出任何一支安打，終場3:1贏球，薛則拿下開季3連勝，大都會雙重戰一日2勝巨人。

薛則前5局威風八面，只讓巨人靠1次保送站上壘包，亮起無安打警示燈，直到6局上2出局後才遭遇亂流，連續投出2個保送，隨後再被打出本場首支安打，並失掉1分，不過掉分後立即回穩，第7局再讓對手三上三下後下場休息。

37歲的薛則雖然開季因右腿緊繃錯過開幕戰先發，但回歸立刻用表現證明大都會季前的投資 是對的，高效吃下7局減輕牛棚負擔，他賽後表示「因為是雙重戰，我知道我得盡可能控制用球數，投得越長越好」。

教頭舒瓦特（Buck Showalter）則透露薛則此戰投球數上限是110球，但隨著前5局出現無安打比賽，兩人並未討論是否要改變用球數計畫，舒瓦特只淡淡地說：「薛則透過眼神告訴我了。」