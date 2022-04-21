MLB／1球未投2度打擊 大谷翔平創百年紀錄

大谷翔平一球未投兩度踏上打擊區，創下百年罕見紀錄。（路透）

天使 日籍球星大谷翔平 21日對戰太空人 ，同場二刀流力拚本季首勝，首局就灌進6分，締造16上16下12K紀錄 ；大谷翔平一球未投兩度踏上打擊區，創下百年罕見紀錄。

綜合媒體報導，大谷翔平對戰太空人再寫紀錄，依舊擔任投手兼開路先鋒，首局首打席獲得保送，而球隊打了一輪之後，大谷再度上場打擊，在滿壘時敲出左外野深遠二壘安打，差點形成滿貫砲，灌進2分打點，天使單局灌進6分。

大谷翔平也成為1900年以來，史上首位一球未投就兩度踏上打擊區的先發投手。大谷前5局表現完美，無安打無保送，另外投出11次三振。

此戰大谷再以先發投手兼指定打擊上陣，由於天使首局先攻，他還未投球就率先站上打擊區，首打席他選到保送上壘，接著隊友們火力全開，靠著三次保送和安打攻勢一舉拿下4分，馬上過了一輪換大谷打擊，這次他跟進隊友火力，滿壘時敲出二壘安打再為自己添2分，球隊以6：0遙遙領先，同時他也成史上首位一球未投就兩度上打擊區先發投手，而且還都上壘。

大聯盟本季啟用「大谷條款」，讓大谷翔平能夠同場擔任投手兼指定打擊，大谷在開幕戰擔任投手兼開路先鋒，投第一球和打第一球都創歷史新猷。