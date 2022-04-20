MLB／投手大谷6局12K首勝入袋 打者翔平2安2打點

大谷翔平(左)拿下本季第一勝。（美聯社）

天使 隊投打「二刀流」大谷翔平 今天的完全比賽雖然停在5.1局，但先發6局無失分、12K的表現，也讓投手翔平收下本季第一勝，天使隊以6：0擊敗太空人 隊，打者大谷也貢獻了2分打點。

1局上大谷作為第一棒，面對太空人隊先發投手歐多瑞齊（Jake Odorizzi）選到保送上壘，接著瑞登（Anthony Rendon）在無人出局滿壘下選到保送，擠回天使隊第1分。

歐多瑞齊今天控球不穩，投出4次保送，被敲2支安打，僅投0.2局就被換下場，將滿壘局面交給泰勒（Blake Taylor），不過守備又出現失誤，讓大谷有單局第二次上場打擊機會，敲出一支左外野深遠二壘打，帶有2分打點，天使隊攻下6分大局，失分都算在歐多瑞齊帳上。

打者大谷幫自己打回2分，也締造特殊紀錄，成為自1900年以後，第一位登板前就打了2打席的先發投手，1989年8月4日布朗寧（Tom Browning）也曾以先發投手之姿在1局有複數打席，但是在1局下。

還沒登板投球就有6分支援，投手翔平也投得很順，開賽連飆2K有好的開始，3、4局更是連飆6K，重點是投完5局沒讓任何人上壘，太空人打者也急了，6局下古德朗（Niko Goodrum）在突襲短打，但沒點成功，最後仍被三振，成就大谷第12K。

不過面對下一棒大谷翔平的完全比賽破功，解決掉古德朗後，對上捕手卡斯楚在2好2壞下，投出的一顆85.1哩滑球被打中，球落在外野手前方，成為本場太空人隊第一支安打，2出局後又投出保送，但仍抓到第3個出局數安全下莊。

投手翔平總計投81球，其中55顆是好球，最快球速98.3哩，滑球、指叉球控球精準，6局投完僅被敲1安，沒有失分，防禦率也下修到4.40，12次三振追平個人單場最高，另有1次四壞。

打者翔平繼續打，除了1局的保送加安打外，6局也靠著觸擊點出第2安，總計4打數2安打、1保送，另有2打點、1得分，連續10場上壘。