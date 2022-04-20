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MLB／連9場敲安 鈴木誠也再寫小熊紀綠 被誇「日本楚奧特」

體育新聞組／綜合報導
鈴木誠也生涯前9場先發都敲出安打的紀錄，被讚「日本楚奧特」。（Getty Images）
鈴木誠也生涯前9場先發都敲出安打的紀錄，被讚「日本楚奧特」。（Getty Images）

鈴木誠也轉戰美職第一年就展現無縫接軌的打擊火力，18日除了獲選國聯單周MVP，還繼續延續生涯前9場先發都敲出安打的紀錄，成為小熊隊史第一人，曾效力日職、現為遊騎兵中繼投手的培頓（Spencer Patton），對鈴木誠也的好表現一點也不意外。

影音來源：YouTube

原效力廣島鯉魚的鈴木城也，頂著「日職最強打者」封號挑戰大聯盟，本季以5年8500萬元大約加盟小熊，上周出賽6場17打數敲7安、含3轟、2支二壘安打、5分打點，打擊率4成12，開季第二周就拿下國聯單周最佳球員，與2018年的大谷翔平並列日本球員最速。

日職打者轉戰美職新人年的開季連續安打紀錄，鈴木誠也已經推進到第9場，正式超越「酷斯拉」松井秀喜2003年在洋基的紀錄，接下來將挑戰超越2007年魔鬼魚（現光芒）岩村明憲連9場敲安，同時他也是小熊隊史自1901年以來第二人，上一次能達成這項紀錄的是1943年的小熊名將帕夫可（Andy Pafko）。此外，他在生涯前22個打席就貢獻10分以上打點，也是小熊自從1920年來的第一人。

曾在日職和鈴木誠也交手過的培頓，認為這位「日本楚奧特」的成就並非偶然，「鈴木誠也具備判斷好球帶的能力，打擊很有力量且是廣角型打者，同時也是個五拍子選手，有腳程也能守備，上壘率不俗也能展現重砲火力，是個很難解決的打者。」

培頓2016年離開大聯盟轉戰日職，鈴木誠也和他一共對決16次，從他手中敲出5支安打、2轟、3成13打擊率、遭6次三振，2次四壞保送，直到去年培頓才重返大聯盟，在遊騎兵出賽42場，主投42.1局拿下2勝2敗、防禦率3.83、11次中繼成功、2次救援點。

日本 大谷翔平 洋基

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