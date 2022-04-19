MLB／甩前一戰被打爆陰影 達比修有奪第80勝 亞洲第3人

教士隊日籍強投達比修有17日先發6.2局只失1分，奪下本季首勝，也是大聯盟第3位奪下80勝的亞洲投手。（Getty Images）

教士隊日籍強投達比修有前一戰被打爆，沉澱4天再登板，17日對衛冕軍勇士 隊先發6.2局只失1分，以優質內容奪下本季首勝，也是大聯盟第3位奪下80勝的亞洲投手，教士終場2：1獲勝，兩隊在4連戰扯平。

達比修開季前兩戰表現判若兩人，8日開幕戰對響尾蛇隊投6局，未被安打、未失分無緣奪勝，13日對巨人隊只投1.2局，被揮出8支安打、失9分慘敗，17日恢復神勇，讓教士總教練梅爾文讚不絕口。

他說：「達比修未投出任何保送，面對這麼難纏的打線，真的投得非常好。」

達比修對勇士投6.2局是本季最長，被揮出4支安打，投出8次三振，唯一失分是7局上被勇士重砲歐蘇納轟出陽春砲；教士捕手諾拉認為，達比修大量搶好球數，都能控制在本壘板兩側，讓打者很難揮擊。

前一戰投不滿兩局被狂電，達比修記取教訓，17日重現強投本色，一路壓制勇士打線， 直到7局上才破功，他說：「永遠不會忘記上一戰，對勇士之戰速球投得很好，尤其二縫線直球對右打特別有效。」

達比修不只生涯第80勝到手，奪三振也達1604次，成為第14位達到1600K的現役投手。

大聯盟亞洲投手勝投榜，朴贊浩124勝排名第1，野茂英雄123勝居次。