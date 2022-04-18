MLB／大谷回溫2戰3轟 辛德賈德開季2連勝

大谷翔平第三轟出爐，天使打敗遊騎兵。 （Getty Images）

開季前7戰全壘打掛零，天使 隊日籍球星大谷翔平開始加溫，16日再戰遊騎兵隊又貢獻兩分砲，也是近兩戰第3轟，擁有「雷神」封號的辛德賈德（Noah Syndergaard）先發6局失兩分，以優質內容奪下開季2連勝，天使終場7：2獲勝。

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辛德賈德是德州人，老家離遊騎兵主場只有32公里，生涯7年第123場出賽才在這裡初登板，用82球完成6局任務，被揮出5支安打、失兩分，在隊友全場12支安打、包括兩支全壘打支援下，穩穩拿到本月第2勝。

這位前大都會 隊強投傷癒復出後，新球季兩場先發合計11.1局失兩分，防禦率只有1.59，先後擊敗太空人 、遊騎兵，他說：「想在親友面前投出好表現，總是會有一點額外壓力，平常心看待，對結果感到很開心。」

辛德賈德再度大量依靠伸卡、變速球壓制打者，拿手的伸卡平均球速達94.7英里，也用曲球擾亂打者節奏；天使總教練麥登表示，打者以為辛德賈德就是猛力投球，但他的變速球、變化球都投得非常出色。

大谷15日對遊騎兵轟出雙響砲，16日追加第3轟，這兩戰4支安打就有3支全壘打，一共攻下6分打點，離生涯百轟紀錄只差4轟。

大谷16日5打數2安打，3分打點，還跑回3分，8局上面對遊騎兵第5任投手霍蘭德，轟出中右外野方向384英尺兩分砲，讓天使擴大成4分領先，麥登說：「這支全壘打對球隊幫助很大。」