我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

舊金山百年豪宅開價2580萬等買主 好萊塢也來取景

MLB／守護者改名主場首戰 邀湯姆漢克斯開球 「威爾森」炒熱氣氛

體育新聞組 ／綜合報導
守護者主場開幕戰，邀請到了死忠鐵粉、也是好萊塢影帝湯姆漢克斯，以及他在電影《浩劫重生》中的好夥伴排球「威爾森」為球隊開球。（ Getty Images）
守護者主場開幕戰，邀請到了死忠鐵粉、也是好萊塢影帝湯姆漢克斯，以及他在電影《浩劫重生》中的好夥伴排球「威爾森」為球隊開球。（ Getty Images）

上賽季台灣好手張育成所效力的克里夫蘭印地安人隊，在本賽季正式改名為守護者隊，在15日對上巨人隊的比賽中，迎來了更名後的首場主場球賽，他們邀請到了死忠鐵粉、也是好萊塢影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)，以及他在電影《浩劫重生》中的好夥伴排球「威爾森」，為改名後開出第一球。

影音來源：YouTube

湯姆漢克斯一直是克里夫蘭的死忠球迷。剛出道時就是克里夫蘭小鎮的劇場演員，到後來因暴紅成為世界電影巨星都不曾改變過，全力支持著守護者隊。甚至在去年7月時，為當時還是印安人隊講解了守護者隊命名的由來。

開球時「威爾森」不停的亂入，就像電影中一樣無拘無束向望自由，這一行為讓湯姆漢克斯氣得手叉腰，讓全場哄堂大笑有如電影場景再現，並讓開球儀式增添了不少話題，同時讓主播表示：「這一幕實在太經典了。」

值得一提的是為湯姆漢克斯接捕的小杜比(Larry Doby Jr.)，他的爸爸杜比(Larry Doby)除了是印地安人傳奇球星，也是打破大聯盟種族界線、成為繼羅賓森(Jackie Robinson)後的第2位黑人球員，在「羅賓森紀念日」出席更別具意義。

電影 劇場 好萊塢

上一則

MLB／簽3年1.053億合約 柯瑞亞：情定雙城 只花一天

下一則

NBA／洛城「雙雄」無緣季後賽 5大球星2.1億打水漂

延伸閱讀

影／球迷快笑死 湯姆漢克斯帶「威爾森」為MLB守護者開球

影／球迷快笑死 湯姆漢克斯帶「威爾森」為MLB守護者開球
NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王
美「國家民主基金會」訪台 中國：賣鼓動分裂毒藥

美「國家民主基金會」訪台 中國：賣鼓動分裂毒藥
蔡英文見美民主基金會長 威爾森：台灣民主是世界典範

蔡英文見美民主基金會長 威爾森：台灣民主是世界典範

熱門新聞

美國出生的朱易曾表示不後悔代表中國參賽。(新華社)

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

2022-04-13 01:06
蔡崇信。（本報資料照片）

ESPN批蔡崇信：在美國喊社會正義卻支持中國極權

2022-04-15 20:02
影星威爾史密斯(右)因為在奧斯卡頒獎禮上掌摑諧星克里斯洛克，而遭到影藝學院處罰十年不得出席奧斯卡活動。(路透)

拳擊／替哥哥出氣 克里斯洛克弟弟向威爾史密斯下戰帖

2022-04-14 08:33
林書豪即將返美。（取材自微博）

北京首鋼季後賽出局 林書豪計畫下周返美

2022-04-12 07:43
美國知名健美運動員麥克米蘭。（路透）

美國健美冠軍麥克米蘭心臟病發逝世 享年44歲

2022-04-14 19:45
丹東尼(右)在談話節目聊到「林來瘋」歲月，直呼這是自己經歷過最棒時光之一。( 歐新社)

NBA／林書豪恩師上節目憶「林來瘋」坦承差點看走眼

2022-04-14 08:59

超人氣

更多 >
你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家
糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊
曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就
2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測
黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區

黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區