MLB／只差6支 卡布雷拉預約3000安俱樂部

卡布雷拉距離加入第33位達到3000安俱樂部的名單只差6支。（路透）

卡布雷拉（Miguel Cabrera）的打擊總是讓心覺得十分輕鬆。14日晚間，這位18日過39歲生日的球員打出4支3的佳績，助底特律老虎隊以4：2擊敗堪薩斯城皇家 隊。

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卡布雷拉在他20年的MLB 職涯中已擊出2994支安打，距離加入第33位達到3000安俱樂部的名單只差6支。

他說，「如果我們今年想要表現出色，就必須在分區小內多贏幾場。」「我們必須打好棒球，並努力讓勝率達到5成以上，這樣才有機會進入季後后賽。」

截至14日，卡布雷拉本季7場比賽中打出1支二壘打、有3個打點、2次保送和7次三振，打擊率0.318，22支7。

只要再打出6支安打，卡布雷拉將成為MLB史上第7位同時完成500轟和3000安的球員，與漢克亞倫、威利梅斯、墨瑞（Eddie Murray）、帕梅洛（Rafael Palmeiro）、普荷斯和A-Rod並列。

但卡布雷拉認為與追逐500轟不同，他並未感受到達到3000安這個里程碑有太大 壓力。目前生涯502轟的他說，只打比全壘打反而更簡單一點，「我只想專注於每次打擊和每一球。」「只是不要給自己施加太大壓力，然後就可以從那裡開始出現一些表現。」